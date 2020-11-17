Galatasaray'da 3 futbolcunun daha koronavirüs testi pozitif çıktı

Galatasaray Kulübü, 3 futbolcunun koronavirüs test sonucunun pozitif çıktığını ve koronavirüse yaklanan sarı-kırmızılı futbolcu sayısının 5'e ulaştığını açıkladı.
"Futbol A Takımımızın Covid-19 test sonuçları hakkında Milli takım arası sonrası Galatasaray Futbol takımı oyuncuları, teknik heyetimiz, performans, sağlık, idari ve destek kadrolarındaki çalışanlarımız için sponsor hastanelerimiz Medical Park ve Lıv Hospital'ın katkılarıyla dün yapılan Covid 19 PCP testleri sonuçlanmış ve 3 oyuncumuzun test sonucu pozitif çıkmıştır.
Oyuncularımızın tedavi protokolü ve karantina süreci başlatılmıştır. Milli takımlarında yapılan tetkiklerde sonuçları pozitif çıkan 2 oyuncumuzla beraber Covid 19 yaka sayımız 5 olmuştur."
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