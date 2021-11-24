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Galatasaray'da 4 ayrılık birden!

24.11.2021 16:13 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Galatasaray'da sezon başında kadroya katılan Aytaç Kara ve Assunçao ile yolların ayrılmasına kesin gözüyle bakılıyor. Ayrıca takım bulunması halinde Teknik Direktör Fatih Terim'in gözden çıkardığı bazı isimler de gönderilecek.

Galatasaray'da 4 ayrılık birden!
Ryan Babel

Ryan Babel

HOL Hollanda
Yaş: 35 / Pozisyon Orta Saha
Oynadığı Takım: Galatasaray
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Galatasaray'ın sezon başında kadrosunda kattığı Aytaç Kara ile de yollar ayrılıyor. Bu sezon forma şansı bulamayan orta saha oyuncusu Adana Demirspor'la görüşüyor. Fatih Terim'in Aytaç Kara'nın ayrılığına izin vermesi bekleniyor. 28 yaşındaki oyuncu da oynayabileceği bir takıma gitmek istiyor. Aytaç Kara bu sezon Sarı-Kırmızılı formayla toplam 7 maçta 308 dakika süre almış ancak beklentilerin altında kalmıştı.

GELDİĞİ GİBİ GİDİYOR

Bu arada Ajansspor'un haberine göre; Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim'in gözüne girmeyi başaramayan Gustavo Assunçao ile yollar ayrılıyor.Yaz transfer döneminde Portekiz Ligi ekiplerinden Famalicao'dan transfer edilen Assunçao, Süper Lig'de 2 maçta oynadı ve 134 dakika görev aldı.Kayserispor ve Konyaspor karşılaşmalarında forma giyen 21 yaşındaki Brezilyalı orta saha gösterdiği performansla sınıfta kaldı.

YABANCI KONTENJANI AÇILACAK

Cimbom sezon öncesinde Famalicao'dan 3.5 milyon Euro satın alma opsiyonu ve 100 bin Euro kiralama bedeli ile kadrosuna kattığı Gustavo Assunçao ile yollarını ayırdıktan sonra yabancı futbolcu kontenjanını açacak. Aslan, Assunçao ile yollarını ayırdıktan sonra bu pozisyona transfer yapmayı planlıyor.Öte yandan Babel, Yedlin ve Luyindama'nın da devre arasında kulüp bulması halinde ayrılmasına izin verileceği belertiliyor.


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Anahtar Kelimeler:
Galatasaray Futbol Kulübü Christian Luyindama Ryan Babel
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