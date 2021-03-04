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Galatasaray'da 4 isim PFDK'ya sevk edildi

04.03.2021 21:47 | Son Güncelleme:
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Galatasaray'da 4 isim PFDK'ya sevk edildi

Galatasaray'da Ankaragücü maçı sonrasında 4 kişi PFDK'ya sevk edildi.

Galatasaray'da Mustafa Cengiz, Abdurrahim Albayrak ve Yusuf Günay "sportmenliğe aykırı açıklamalar" nedeniyle, Mustafa Muhammed ise "kural dışı hareketi" nedeniyle PFDK'ya sevk edildi.

İŞTE YAPILAN AÇIKLAMA

GALATASARAY A.Ş. Kulübü'nün 03.03.2021 tarihinde oynanan MKE ANKARAGÜCÜ-GALATASARAY A.Ş. Süper Lig müsabakasındaki "talimatlara aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 46. maddesi ve COVİD-19 Salgını Nedeniyle Müsabakalarda Uygulanacak Tedbirlere İlişkin Talimat'ın 9/3 maddesi uyarınca ve kulüp sosyal medya hesabından yapılan "sportmenliğe aykırı açıklamalar" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 38. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine,

GALATASARAY A.Ş. Kulübü Başkanı MUSTAFA CENGİZ'in müsabaka sonrası kulüp sosyal medya hesabından yapmış olduğu "sportmenliğe aykırı açıklamalar" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 38. maddesi uyarınca tedbirsiz olarak PFDK'ya sevkine,

GALATASARAY A.Ş. Kulübü idarecisi ABDURRAHİM ALBAYRAK'ın müsabaka sonrası basın mensuplarına yapmış olduğu "sportmenliğe aykırı açıklamalar" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 38. maddesi uyarınca tedbirsiz olarak PFDK'ya sevkine,

GALATASARAY A.Ş. Kulübü idarecisi YUSUF GÜNAY'ın müsabaka sonrası basın mensuplarına yapmış olduğu "sportmenliğe aykırı açıklamalar" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 38. maddesi uyarınca tedbirsiz olarak PFDK'ya sevkine,

GALATASARAY A.Ş. Kulübü futbolcusu MOSTAFA MOHAMED AHMED ABDALLA'nın aynı müsabakadaki "kural dışı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 43. maddesi uyarınca 04.03.2021 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

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Mustafa Cengiz Abdurrahim Albayrak Galatasaray Futbol Kulübü
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