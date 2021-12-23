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Galatasaray'da ayrılıklar peş peşe geliyor! Ahu Özyurt da istifa etti!

23.12.2021 17:42 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son Dakika Galatasaray Haberleri: Galatasaray'da istifa depremleri sürüyor. Başkan Yardımcısı Rezan Epözdemir ve Yönetim Kurulu Üyesi Köksal Ünlü'nün istifalarının ardından bir haber daha geldi... Galatasaray Spor Kulübü'nde Kurumsal İletişim Direktörlüğü görevini yürüten Ahu Özyurt istifa ettiğini sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla duyurdu. İşte son dakika haberinin detayları...

Galatasaray'da ayrılıklar peş peşe geliyor! Ahu Özyurt da istifa etti!

Son dakika: Galatasaray'da istifalar art arda geliyor. Başkan Yardımcısı Rezan Epözdemir ve Yönetim Kurulu Üyesi Köksal Ünlü'nün ardından bir istifa daha gerçekleşti. Galatasaray Spor Kulübü'nde Kurumsal İletişim Direktörlüğü görevini yürüten Ahu Özyurt istifa ettiğini sosyal medya hesabından duyurdu.

"HATAM OLDUYSA AFFOLA"

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Ahu Özyurt, yayımladığı mesajda "Sayın Başkan Burak Elmas’ın davetiyle gelmiştim. Yönetimimizin elini rahatlatmak gerek. Galatasaray’a hizmet onurdur ve ünvan gerekmez. Her dakikası için bütün çalışma arkadaşlarıma minnettarım. Hatam olduysa affola. Aslolan Galatasaray’dır." ifadelerini kullandı.

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''Takım arkadaşlarım adına özür diliyorum''''Takım arkadaşlarım adına özür diliyorum''
Anahtar Kelimeler:
Galatasaray Futbol Kulübü
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 1 yorum
Affedin onurlu gururlu yönetim kurulu üyeleri balık baştan kokar Başkan ve Fatih Terim den de onurlu bir istifa bekliyoruz.Sergen kadar olamadın çünkü sahte İmPARAtor böyle yapar Üç yıldan beri avazımız çıktığı kadar bağırıyoruz Fatih Terim den olmaz diye yine oyunlarla Burak Elmas ı seçtirdi ve kulübün anahtarını eline aldı.Euro ile maaş alıp servetine servet kattı.Her geçen yıl kötüye gidiyor hem futbolcu transferi hem de kadro seçimleriyle yazıklar olsun Fatih Terim ve sözde Başkan onurluysanız istifa edersiniz

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