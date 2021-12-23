Galatasaray'da ayrılıklar peş peşe geliyor! Ahu Özyurt da istifa etti!

Son dakika: Galatasaray'da istifalar art arda geliyor. Başkan Yardımcısı Rezan Epözdemir ve Yönetim Kurulu Üyesi Köksal Ünlü'nün ardından bir istifa daha gerçekleşti. Galatasaray Spor Kulübü'nde Kurumsal İletişim Direktörlüğü görevini yürüten Ahu Özyurt istifa ettiğini sosyal medya hesabından duyurdu.

"HATAM OLDUYSA AFFOLA"

Ahu Özyurt, yayımladığı mesajda "Sayın Başkan Burak Elmas’ın davetiyle gelmiştim. Yönetimimizin elini rahatlatmak gerek. Galatasaray’a hizmet onurdur ve ünvan gerekmez. Her dakikası için bütün çalışma arkadaşlarıma minnettarım. Hatam olduysa affola. Aslolan Galatasaray’dır." ifadelerini kullandı.

