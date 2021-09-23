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Galatasaray'da Ali Gücüm istifa etti

23.09.2021 23:29 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Galatasaray Kulübü'nde bağımsız yönetim kurulu üyesi Ali Gücüm görevinden ayrıldı.

Galatasaray'da Ali Gücüm istifa etti

Galatasaray Kulübü, Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Ali Gücüm'ün istifa ettiğini açıkladı.

Sarı Kırmızılı ekipten konu ile ilgil yapılan açıklamada, ''Bağımsız Yönetim Kurulu Üyemiz Sayın Ali Gücüm 23.09.2021 tarihli yönetim kurulu toplantısında, yönetim kurulu üyeliğinden istifa etmiştir. Kendisine hizmetleri nedeniyle teşekkür ederiz.'' ifadeleri kullanıldı.

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ALİ GÜCÜM'DEN AÇIKLAMA

Ali Gücüm, "Kesinlikle herhangi bir tartışma söz konusu değildir. Sportif AŞ'deki arkadaşlarım ve başkanımızla sarılarak ve helalleşerek ayrıldık. Kısmetse Pazar günü hocamız, teknik ekip ve oyuncularımızla da sarılarak ayrılacağız. Ayrılık kararım tamamen kişisel nedenlerledir. Lütfen kimsenin kişiler üzerinden Galatasaray'ımıza zarar vermesine izin vermeyelim. İnşallah bu yıl şampiyonluğumuzu hep birlikte o muhteşem taraftarımızla kutlayacağız." açıklamasını yaptı.

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Galatasaray Futbol Kulübü
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