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Morutan'ın menajerinden transfer açıklaması

23.09.2021 17:41 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bu sezon Steaua Bükreş'ten Galatasaray'a transfer olan Rumen yıldız Morutan'ın menajeri ayrılık iddialarına yanıt verdi.

Morutan'ın menajerinden transfer açıklaması

Galatasaray'a transfer olduktan sonra hızlı başlayan ancak son haftalarda rotasyonda fazla şans bulamayan Olimpiu Morutan için menajeri Florin Vulturar'dan açıklama geldi.

Oyuncunun kiralık ayrılacağı iddialarının doğru olmadığını söyleyen Vulturar, "Morutan'ın Galatasaray'dan ayrılması gündemde değil, kiralık olsa bile ayrılmayacak. Türkiye'de hiçbir dayanağı olmayan bilgiler var. Kimse bana ya da oyuncuya böyle bir şey söylemedi. Kulüpteki herkes ondan çok memnun." dedi.

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22 yaşındaki oyuncunun tam olarak hazır olmadığını vurgulayan menajer, "Şu anda takımın geri kalanıyla aynı fiziksel seviyede olmadığı doğru, yüzde 100 durumda değil ama olacak. Fatih Terim ondan memnun. Henüz yolun başında, zamana ihtiyacı var." ifadelerini kullandı.

Galatasaray'da 5 maça çıkan Morutan, henüz gol atamazken 1 asist yaptı.


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Anahtar Kelimeler:
Galatasaray Futbol Kulübü Olimpiu Morutan
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