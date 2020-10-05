Galatasaray'da Ali Yavuz Kol Balıkesirspor yolunda

Galatasaray'ın altyapısından yetişen Ali Yavuz Kol ile uzun süredir TFF 1. Lig ekiplerinden Balıkesirspor ilgileniyordu.

Yaşanan son gelişmeler doğrultusunda iki kulüp arasında anlaşmaya varıldı.

Fatih Terim'in de onayı üzerine 19 yaşındaki golcü, Kırmızı-Beyazlı ekibe kiralanıyor. Transferin gün içerisinde açıklanması bekleniyor.

Ali Yavuz Kol'un sözleşmesi kısa süre önce 2024 yılına kadar uzatılmıştı ve bu sezon şans bulması bekleniyordu

