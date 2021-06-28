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Galatasaray'da Aliou Dieng operasyonu

28.06.2021 16:02 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Galatasaray'da orta saha transferinin gözdelerinden Aliou Dieng için resmi girişimler başladı.

Galatasaray'da Aliou Dieng operasyonu

Galatasaray'da Fatih Terim'den transfer listesini alan yöneticilerden Işıtan Gün'ün önemli bir transfer operasyonuna daha girdiği ortaya çıktı; Al Ahly'den Aliou Dieng.

Sarı kırmızılı yönetim, uzun süredir takibinde olan 23 yaşındaki Malili orta saha oyuncusu Dieng'i satın alma opsiyonuyla kiralamak istiyor. Mısır kulübüyle de görüşmeler başladı.

MENAJERİ AÇIKLAMIŞTI

Aliou Dieng'in menajeri Ibrahim Camara kısa bir süre önce yaptığı açıklamada, "Aliou Dieng teknik açıdan çok yetenekli ve oyun açısından çok dengeli bir oyuncu. Afrika kıtasının gelmiş geçmiş en büyük kulübünde oynuyor. Oraya bir bağlılığı ve sözleşmesi var. Dieng, iyi bir teklif olmadığı müddetçe buradan ayrılamaz. Ancak bir gün Avrupa'da oynamak en büyük hayallerinden biri. Resmi bir teklif olmasa da Galatasaray'ın ilgisi olduğu gerçek. Galatasaray, resmi bir teklif yapacağına dair bize söz verdi. Galatasaray, Dieng'in oynamak isteyeceği büyük kulüplerden bir tanesi. Avrupa hayallerinin gerçek olacağı bir kulüp." sözlerini kullanmıştı.

DEĞERİ 2 MİLYON EURO

Aliou Dieng'in piyasa değeri 2 milyon Euro. 1.84 m. boyundaki Dieng, 6 ve 8 numara oynuyor.

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transfer Galatasaray Futbol Kulübü
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