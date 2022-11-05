Galatasaray'da antrenmanda kavga! Ömer Bayram aylar sonra o anları itiraf etti...

Youtube'daki Rabona kanalına konuşan Ömer Bayram, Galatasaray'da yaşanan antrenman kavgasını itiraf etti. Sarı-kırmızılı taraftarların tepkisini çeken tecrübeli oyuncuya büyük tepki var.

"KÜFÜRLÜ BİR DİYALOG OLDU"

"Sergio Oliveira, sevdiğim de bir arkadaşım. Çift kale maç yapıyorduk, küfürlü bir diyalog oldu. Sahada her şey olabiliyor anlayabiliyorum ama ilk haftasıydı, Muslera'dan sonra ikinci kaptanlık da bendeydi. Benim olduğum camiada küfürlü vs. saha içinde hoşlanmam. Küfrün de seviyeleri var."

"OKAN HOCA BENİ KOVDU"

"Yunus genç kardeşimiz yeni geldi, herkes çok umutlu. O anda öyle bir tartışmada Yunus'un da duygusal olduğunu bildiğim için biraz zor olacaktı, Yunus'a destek çıkmak amaçlı dedim, kimse kimseye bu şekilde küfredemez.

Ben de bunu ağır şekilde gösterdiğim için hoca beni antrenmandan kovdu. Ondan sonra Sergio suçunu falan kabul etti ama bence ya ikimizi de antrenmandan göndereceksin ya da ikimizi tutup orta yolu bulacaksın."



