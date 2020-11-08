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Galatasaray'da Arda Turan gözyaşlarını tutamadı! İşte o röportaj...

GALATASARAY HABERLERİ  | 08.11.2020 21:26 | Son Güncelleme

Tekrar golünün sorulması üzerine Arda Turan gözyaşlarını tutamayarak röportajı sonlandırdı. Arda,"Zor günler yaşamıştım, çok uzun zaman oldu, o yüzden insan bazen garip hissediyor. Bugünlük bu kadar yeter, sonra konuşuruz." diyerek röportajdan ayrıldı.

Galatasaray'da Arda Turan gözyaşlarını tutamadı! İşte o röportaj...

Görüntü beIN Sports'tan alınmıştır.

Galatasaray Kaptanı Arda Turan maç sonu röportajında gözyaşlarını tutamadı. Duygusal bir konuşma gerçekleştiren tecrübeli oyuncu sözlerinin sonlarına doğru göz yaşlarını tutamadı ve röportajı sonlandırmak zorunda kaldı.

Gözyaşları içerisinde röportaj veren Arda Turan, "Golüm 2008'de Sivas'ta attığım gole benziyor, aynı kontrol ve benzer bir vuruş oldu. Genç kardeşlerimiz belki hatırlamazlar 2008'de Sivas'a attığım gole çok benzedi. Benim çok anlam ifade etti bu gol. Çok önemliydi çok sevindim bugün. Galatasaray olunca garip hissediyorum. Takım halinde böyle oynayınca şampiyon olunuyor. Maçı Florya'da kazandık. Hocamız muhteşem bir taktik oynattı" dedi.

Sivasspor karşısında etkili olduklarını ifade eden Arda, "Çizgiye basmadan bloklar arasına girerek etkili olduk. Pandemi dezavantaj çünkü seyircimiz yok. Seyircimiz 1-0 önde başlatır bizi. Çok zor günler yaşadım" şeklinde konuştu.

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Okuyucu Yorumları 9 yorum
timsah gözyaşı dökmüş paragöz pislik
acitasyon çekiyor zor dediğin herhalde milletinin karısına sarkıntılık yapmak olsa gerek.bos insan Barselona dan başakşehiere.
Sen kralsın kral
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