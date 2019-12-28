SPOR
  4. Galatasaray'da Arda Turan tartışması

Galatasaray'da Arda Turan tartışması

GALATASARAY HABERLERİ  | 28.12.2019 12:36 | Son Güncelleme

Galatasaraylı taraftarlar, 32 yaşındaki futbolcunun iki gün önce yaptığı “Aslan Kral” paylaşımına yorum yağdırdı. Bir bölüm, “Arda geri dönerse iyi olur” derken, başka bir bölüm, “Hiçbir şey vermez” diye görüş belirtti.

Galatasaray’ın eski yıldızı Arda Turan’ın yuvaya dönmek istemesi camiayı ikiye böldü. 22 Kasım’da Türk Telekom Stadı’nda oynanan Medipol Başakşehir müsabakası öncesi dargın olduğu Teknik Direktör Fatih Terim’in elini öperek aradaki buzları eriten 32 yaşındaki futbolcunun son olarak sosyal medyadan “Aslan kral” paylaşımı yapması devre arasında Cim-Bom’a döneceği yolundaki iddiaları kuvvetlendirirken, taraftarların farklı görüşlerde olduğu ortaya çıktı.

BİREYSEL OLARAK ÇALIŞMALAR YAPIYOR

Sarı-Kırmızılılar’ın bir bölümü, Arda’nın sezonun ikinci yarısında takıma çok faydalı olacağı ve şampiyonluk yolunda önemli katkılarda bulunacağını belirtirken, diğer bir bölüm ise 32 yaşındaki oyuncunun son dönemde çok formsuz olduğu ve Galatasaray’a verecek hiçbir şeyi olmadığını dile getiriyor. Bu arada Başakşehir’de ilk 11’de şans bulamayan Arda Turan’ın sezonun ikinci yarısına tam olarak hazır girebilmek için bireysel çalışmalar yaptığı kaydedildi.

(STAR)

PARTNER Ünlü isimden bomba açıklama: Sevişme sahneleri için... Ünlü isimden bomba açıklama: Sevişme sahneleri için...
Fatih Terim'den şampiyonluk mesajıFatih Terim'den şampiyonluk mesajı
İşte G.Saray'ın kamp programıİşte G.Saray'ın kamp programı
1/
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Spor Toto Süper Lig Galatasaray arda turan başakşehir

En Çok Okunan Haberler

Mansur Yavaş'tan 'yerli otomobil' paylaşımı 

Mansur Yavaş'tan 'yerli otomobil' paylaşımı 

Acı olay... Eşini öyle görünce sinir krizi geçirdi

Acı olay... Eşini öyle görünce sinir krizi geçirdi

Beşiktaş taraftarı maça damga vurdu

Beşiktaş taraftarı maça damga vurdu

Kartal'ı kaptanı Atiba uçurdu

Kartal'ı kaptanı Atiba uçurdu

Jose Sosa için bomba iddia!

Jose Sosa için bomba iddia!

Manchester City'e deplasmanda büyük şok

Manchester City'e deplasmanda büyük şok

Takım
O
Av
P
Detayları Göster

İlginizi Çekebilir

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

G.Saray için kayyum tehlikesi!

G.Saray için kayyum tehlikesi!

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Babel'den ortalığı karıştıran paylaşım!

Babel'den ortalığı karıştıran paylaşım!

İki yıldız, Fatih Terim'le çalışmak istemiyor

İki yıldız, Fatih Terim'le çalışmak istemiyor

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Galatasaray'da Arda Turan tartışması

Galatasaray'da Arda Turan tartışması

Fatih Terim'den şampiyonluk mesajı

Fatih Terim'den şampiyonluk mesajı

Galatasaray'ın devre arası hazırlık programı belli oldu

İşte G.Saray'ın kamp programı

Mehmet Demirkol'dan Arda Turan'a Burak Yılmaz benzetmesi

Arda Turan'a Burak benzetmesi

Arda Turan'dan flaş paylaşım! Galatasaray'a mı dönüyor?

Arda Turan'dan flaş paylaşım

Mustafa Cengiz’den Galatasaraylılar Yurdu’na ziyaret

Mustafa Cengiz’den anlamlı ziyaret

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.