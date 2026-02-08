SPOR

Galatasaray'da "Atom Karınca" operasyonu! Torreira'ya servet değerinde jest

SON DAKİKA Galatasaray haberleri: Süper Lig'in lideri Galatasaray, kış transfer dönemindeki şovunun ardından rotayı içerdeki yıldızlarına çevirdi. Sarı-Kırmızılı yönetim, Güney Amerika devlerinin peşinde olduğu "dinamo" Lucas Torreira'yı kaybetmemek için harekete geçti. Uruguaylı yıldıza Barış Alper Yılmaz tarifesi uygulanacak, maaşına rekor zam yapılacak!

Emre Şen
Lucas Torreira

Lucas Torreira

URU Uruguay
Yaş: 30 / Pozisyon Orta Saha
Oynadığı Takım: Galatasaray
SON DAKİKA Galatasaray haberleri: Devre arası transfer döneminde kadrosunu güçlendirerek şampiyonluk yürüyüşünü sürdüren Galatasaray, iç transferde de bombayı patlatmaya hazırlanıyor. Sarı-Kırmızılı yönetim, orta sahanın değişmez ismi Lucas Torreira'nın sözleşmesini yenilemek ve oyuncuyu ödüllendirmek için düğmeye bastı.

GÜNEY AMERİKA TEHLİKESİNE KARŞI ÖNLEM

Galatasaray da "Atom Karınca" operasyonu! Torreira ya servet değerinde jest 1

Güney Amerika'dan, özellikle Arjantin ve Brezilya devlerinden ciddi teklifler alan 29 yaşındaki yıldızı takımda tutmak isteyen Galatasaray, elini çabuk tutma kararı aldı. Yönetim, Torreira'nın kafasının karışmasını önlemek için "imzayı hemen attırma" stratejisini belirledi.

MAAŞI BARIŞ ALPER SEVİYESİNE ÇIKIYOR

Galatasaray da "Atom Karınca" operasyonu! Torreira ya servet değerinde jest 2

Sarı-Kırmızılılar, Uruguaylı yıldızın maaşında ciddi bir iyileştirmeye gidiyor.

Mevcut Maaş: 4 Milyon Euro

Yapılacak Zam: 1 Milyon Euro

Yeni Maaş: 5 Milyon Euro

Böylece Torreira'nın kazancı, takımın bir diğer yıldızı Barış Alper Yılmaz'ın maaş seviyesine çekilecek.

SÖZLEŞME UZATILACAK

Galatasaray da "Atom Karınca" operasyonu! Torreira ya servet değerinde jest 3

Mevcut kontratı 2028 yılında bitecek olan Lucas Torreira ile masaya oturacak olan yönetim, sadece maaş zammı değil, sözleşme süresini uzatma teklifini de sunacak. Piyasa değeri 12 milyon Euro olan "Atom Karınca", bu sezon Galatasaray formasıyla çıktığı 30 maçta 2 gol ve 3 asistlik katkı sağlayarak takımın vazgeçilmezi olduğunu bir kez daha kanıtladı.

