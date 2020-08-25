SPOR
  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Galatasaray
  4. Galatasaray'da ayrılacak isimler belli oldu: Babel, Feghouli, Belhanda

Galatasaray'da ayrılacak isimler belli oldu: Babel, Feghouli, Belhanda

GALATASARAY HABERLERİ  | 25.08.2020 19:52 | Son Güncelleme

Galatasaray’da transferler kadar, gönderilecek isimler için de çalışmalar devam ediyor. Babel, Feghouli ve Belhanda, gönderilecekler listesinde başı çekiyor. Belhanda ve Feghouli ile masaya oturan Galatasaraylı yetkililer 2 oyuncu ile kesin olarak yollarını ayırdı.

Galatasaray'da ayrılacak isimler belli oldu: Babel, Feghouli, Belhanda

Yıllık ücretleri yüksek olan Babel, Belhanda ve maaşında 600 bin euro indirim yapmasına karşın takımın yüksek maaşlı isimlerden olan Feghouli için gelen tekliflerin değerlendirileceği belirtildi.Babel için Fulham, Belhanda için Al İttihad ve Feghouli için ise Olimpiakos’un nabız yokladığı gelen haberler arasında.

Maaşı yüksek en az 2 oyuncu ile yollarını ayırmayı planlayan yönetim, kulüp kasasına nakit para girişi yapmayı hedefliyor.Galatasaray transfer döneminde şu ana kadar sadece 1 milyon 430 bin euro bonservis bedeliyle Maicon’u Al Nassr’a sattı.

AYRILIK GERÇEKLEŞTİ!

Geçtiğimiz hafta Perşembe günü Feghouli ve Babel'in menajeriyle biraraya gelen Galatasaraylı yetkililer bu iki oyuncu ile yollarını ayırmak istediğini bildirdi. Yüksek maaşları nedeniyle kadroda düşünülmeyen iki isim kendine kulüp aramaya başladı. Böylece önümüzdeki sene Feghouli ve Babel'in takımda olmayacağı kesinleşti.


GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Masal tadında odalar için sevimli beşiklerMasal tadında odalar için sevimli beşikler
Cimbom'dan bir bomba daha! Yıldız isim...Cimbom'dan bir bomba daha! Yıldız isim...
İşte F.Bahçe'nin yeni transferi!İşte F.Bahçe'nin yeni transferi!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
En Çok Okunan Haberler
Yunanistan'dan flaş 'Türkiye sınırı' kararı!
Yunanistan'dan flaş 'Türkiye sınırı' kararı!
Pes artık! Çocukla birlikte müstehcen fotoğraflar paylaştı ve...
Pes artık! Çocukla birlikte müstehcen fotoğraflar paylaştı ve...
Galatasaray, Barcelonalı yıldızı listesine aldı!
Galatasaray, Barcelonalı yıldızı listesine aldı!
Fenerbahçe'nin yeni transferini İstanbul'da!
Fenerbahçe'nin yeni transferini İstanbul'da!
Koronavirüs nedeniyle maçı hükmen 3-0 kaybettiler!
Koronavirüs nedeniyle maçı hükmen 3-0 kaybettiler!
Fatih Terim, Fenerbahçeli yıldızı istiyor!
Fatih Terim, Fenerbahçeli yıldızı istiyor!
Takım
O
Av
P
Detayları Göster
İlginizi Çekebilir
Evde kullanım için en uygun dambıl - halter setleri
Evde kullanım için en uygun dambıl - halter setleri
Mehmet Ekici'den Galatasaray'a transfer yanıtı!
Mehmet Ekici'den Galatasaray'a transfer yanıtı!
En çok satın alınan 7 spor ayakkabı
En çok satın alınan 7 spor ayakkabı
İşte Emre Kılınç'ın Galatasaray'a maliyeti
İşte Emre Kılınç'ın Galatasaray'a maliyeti
Arda Turan'ın alacağı maaş herkesi şaşırttı
Arda Turan'ın alacağı maaş herkesi şaşırttı
Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Galatasaray'da ayrılacak isimler belli oldu: Babel, Feghouli, Belhanda
Galatasaray'da şok ayrılık!
Galatasaray, Saint Etienneli oyuncu Yann M'Vila ile her konuda anlaştı!
Cimbom'dan bir bomba daha! Yıldız isim...
Galatasaray’dan Fatih Altaylı hakkında açıklama
Galatasaray'dan Fatih Altaylı hakkında zehir zemberek açıklama
Claudio Taffarel'den UEFA Kupası ve Süper Kupa açıklaması
Claudio Taffarel'den samimi açıklamalar
Galatasaray'a James Rodriguez transferinde müjde!
Galatasaray'a James Rodriguez transferinde müjde!
Galatasaray Şampiyonlar Ligi'nden 29.9 milyon euro kazandı
G.Saray'a Şampiyonlar Ligi'nden 29.9 milyon euro
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.