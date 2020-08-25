Galatasaray'da ayrılacak isimler belli oldu: Babel, Feghouli, Belhanda

Yıllık ücretleri yüksek olan Babel, Belhanda ve maaşında 600 bin euro indirim yapmasına karşın takımın yüksek maaşlı isimlerden olan Feghouli için gelen tekliflerin değerlendirileceği belirtildi.Babel için Fulham, Belhanda için Al İttihad ve Feghouli için ise Olimpiakos’un nabız yokladığı gelen haberler arasında.

Maaşı yüksek en az 2 oyuncu ile yollarını ayırmayı planlayan yönetim, kulüp kasasına nakit para girişi yapmayı hedefliyor.Galatasaray transfer döneminde şu ana kadar sadece 1 milyon 430 bin euro bonservis bedeliyle Maicon’u Al Nassr’a sattı.

AYRILIK GERÇEKLEŞTİ!

Geçtiğimiz hafta Perşembe günü Feghouli ve Babel'in menajeriyle biraraya gelen Galatasaraylı yetkililer bu iki oyuncu ile yollarını ayırmak istediğini bildirdi. Yüksek maaşları nedeniyle kadroda düşünülmeyen iki isim kendine kulüp aramaya başladı. Böylece önümüzdeki sene Feghouli ve Babel'in takımda olmayacağı kesinleşti.