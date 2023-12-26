Galatasaray'da ayrılık için sadece resmi açıklama kaldı, yıldız isim paylaştığı fotoğrafla adeta veda etti!

Süper Lig'de ara transfer döneminin gelmesiyle transfer hareketliliği hız kazanırken, bazı isimlerle de ayrılıkların yaşanması bekleniyor. Sarı-Kırmızılılar'da bu isimlerin başında sezon başı kadroya katılan Angelino gelirken, son oynanan Fatih Karagümrük ve Fenerbahçe maçlarının kadrolarında yer almayan oyuncu ile yolların ayrılmasına kesin gözüyle bakılıyor.

Angelino pazartesi gecesi geç saatlerde içinde çocuğunun da bulunduğu uçaktan bir fotoğraf paylaştı.

Sarı-Kırmızılı taraftarlar bu paylaşımı sosyal medyada Angelino'nun yaptığı paylaşımı ayrılık olarak yorumladı.

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