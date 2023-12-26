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  4. Galatasaray'da ayrılık için sadece resmi açıklama kaldı, yıldız isim paylaştığı fotoğrafla adeta veda etti!

Galatasaray'da ayrılık için sadece resmi açıklama kaldı, yıldız isim paylaştığı fotoğrafla adeta veda etti!

26.12.2023 11:30 | Son Güncelleme:
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Süper Lig'de ara transferin yaklaşmasıyla birçok isimle temaslarını sıklaştıran Galatasaray'da ayrılıkların da yaşanması bekleniyor. Bu isimlerin başında ise beklenilen verimin bir türlü alınamadığı Angelino gelirken, yıldız isimden gece yarısı dikkat çeken bir paylaşım geldi. İşte detaylar...

Angelino

Angelino

İSP İspanya
Yaş: 26 / Pozisyon Defans
Oynadığı Takım: Galatasaray
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Süper Lig'de ara transfer döneminin gelmesiyle transfer hareketliliği hız kazanırken, bazı isimlerle de ayrılıkların yaşanması bekleniyor. Sarı-Kırmızılılar'da bu isimlerin başında sezon başı kadroya katılan Angelino gelirken, son oynanan Fatih Karagümrük ve Fenerbahçe maçlarının kadrolarında yer almayan oyuncu ile yolların ayrılmasına kesin gözüyle bakılıyor.

Angelino pazartesi gecesi geç saatlerde içinde çocuğunun da bulunduğu uçaktan bir fotoğraf paylaştı.

Sarı-Kırmızılı taraftarlar bu paylaşımı sosyal medyada Angelino'nun yaptığı paylaşımı ayrılık olarak yorumladı.

İŞTE O PAYLAŞIM...

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