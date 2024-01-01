Galatasaray’da ayrılık kararı! 2 yıldız isim kiralık olarak gidiyor…

Transfer dönemi başlamadan Galatasaray’dan son dakika haberler gelemeye başladı. Süper Lig'de şampiyonluk yarışını sürdüren Galatasaray'da kış transfer döneminde forma şansı bulmakta zorlanan iki genç yıldız Halil Dervişoğlu ile Kazımcan Karataş'ın kiralık olarak başka takıma gönderilmesi gündeme geldi.

Sezon başında takıma katılan Halil Dervişoğlu, geldiği günden beri istediği süreleri alamadı. 24 yaşındaki forvet, bu sezon 146 dakika forma giyerken, 2 kez rakip fileleri havalandırdı.

Halil, şimdi ise daha çok forma giyebileceği bir takıma gitmek istiyor. Bu doğrultuda yıldız oyuncunun devre arasında daha çok süre alabileceği bir takıma kiralık olarak gidebileceği öğrenildi.

KAZIMCAN'DA AYRILIKLAR LİSTESİNDE

Cim Bom'da devre arasında yerli bir sol bek alınması da gündemde. Eğer bu bölgeye transfer yapılırsa bu sezon beklentilerin altında kalan Kazımcan Karataş'ın, takımdan gönderilme ihtimali ortaya çıktı.

20 yaşındaki savunmacının, daha çok süre alıp, kendini geliştirmesi bekleniyor. Yönetim de Kazımcan için şimdiden kulüp arayışına geçti. (Fanatik)







