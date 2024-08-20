SPOR

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Galatasaray
  4. Galatasaray'da ayrılık krizi, yıldız isim yönetimin teklifini reddetti! "Gitmemi istiyorsanız..."

Galatasaray'da ayrılık krizi, yıldız isim yönetimin teklifini reddetti! "Gitmemi istiyorsanız..."

Berker İşleyen Berker İşleyen Mynet Spor Editörü
20.08.2024 07:57
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Galatasaray'da takımdan gönderilmesi beklenen isimlerden Sergio Oliveira yönetimin kendisine yaptığı teklifi reddetti. İşte detaylar...

Galatasaray'da ayrılık krizi, yıldız isim yönetimin teklifini reddetti! "Gitmemi istiyorsanız..."
Sergio Oliveira

Sergio Oliveira

POR Portekiz
Yaş: 32 / Pozisyon Orta Saha
Oynadığı Takım: Galatasaray
Tüm İstatistikler İçin Tıklayın

Kadro çalışmasını sürdüren Galatasaray'da bazı isimlerle yollar ayrılmaya hazırlanırken bu isimlerden biri de uzun süredir kadroda kendisine yer bulamayan Sergio Oliveira olmuştu.

Teknik Direktör Okan Buruk ile yıldızı barışmayan ve yaşadığı sorunlar nedeniyle kadro dışı kalan Oliveira daha sonra affedilerek yeniden takıma dönmüştü. Galatasaray'da forma şansı bulması beklenmeyen Sergio Oliveira ile ilgili önemli bir gelişme yaşandı.

YÖNETİMİN TEKLİFİNİ REDDETTİ

thumbs_b_c_c6be0b6012e38984d6c527ef72874da8

Sarı-kırmızılı kurmayların oyuncuyla yaptığı fesih görüşmesinde 1 milyon Euro önerdiği ancak 32 yaşındaki futbolcunun bu ücreti kabul etmediği öğrenildi.

Oliveira'nın Galatasaray'dan ayrılmak için yönetimden 2,5 milyon Euro istediği ifade edildi. Yıldız futbolcunun bu isteğinin yönetimde krize neden olduğu da gelen haberler arasında.

Önceki İçerik Sonraki İçerik
Anahtar Kelimeler:
transfer Okan Buruk son dakika ayrılık galatasaray sergio oliveira
En Çok Okunan Haberler
Kahreden olay! Baba ve 10 yaşındaki kızı evde ölü bulundu! Geriye yazılan iki mektup kaldı

Kahreden olay! Baba ve 10 yaşındaki kızı evde ölü bulundu! Geriye yazılan iki mektup kaldı

İstanbul'un göbeğinde köpek saldırısında hayatını kaybetti! Yakınları isyan etti: 'Köpekler boğazını koparmış'

İstanbul'un göbeğinde köpek saldırısında hayatını kaybetti! Yakınları isyan etti: 'Köpekler boğazını koparmış'

İstanbulspor, Amedspor maçına o pankartla çıktı! Maç öncesi protokol krizi

İstanbulspor, Amedspor maçına o pankartla çıktı! Maç öncesi protokol krizi

İlkay Gündoğan kararını resmen açıkladı!

İlkay Gündoğan kararını resmen açıkladı!

Ve beklenen oldu! Ayrılık resmen açıklandı...

Ve beklenen oldu! Ayrılık resmen açıklandı...

Süper Lig devi ayrılığı resmen açıkladı!

Süper Lig devi ayrılığı resmen açıkladı!

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu
İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

İç çamaşırıyla poz verince eleştiri yağdı! "Bu olmadı"

İç çamaşırıyla poz verince eleştiri yağdı! "Bu olmadı"

Stanley'in en çok satan termosu! Bugüne özel flaş indirimde

Stanley'in en çok satan termosu! Bugüne özel flaş indirimde

Anne ve babasını yaşlanınca huzurevine göndereceğini söyledi! "Ben bakamam"

Anne ve babasını yaşlanınca huzurevine göndereceğini söyledi! "Ben bakamam"

Kelepçeyle kendisini metroya bağladı

Kelepçeyle kendisini metroya bağladı

Adımlarınızı konforla taçlandıracak! Crocslarda %50'ye varan indirimler

Adımlarınızı konforla taçlandıracak! Crocslarda %50'ye varan indirimler

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.