Galatasaray'da ayrılık krizi, yıldız isim yönetimin teklifini reddetti! "Gitmemi istiyorsanız..."

Kadro çalışmasını sürdüren Galatasaray'da bazı isimlerle yollar ayrılmaya hazırlanırken bu isimlerden biri de uzun süredir kadroda kendisine yer bulamayan Sergio Oliveira olmuştu.

Teknik Direktör Okan Buruk ile yıldızı barışmayan ve yaşadığı sorunlar nedeniyle kadro dışı kalan Oliveira daha sonra affedilerek yeniden takıma dönmüştü. Galatasaray'da forma şansı bulması beklenmeyen Sergio Oliveira ile ilgili önemli bir gelişme yaşandı.

YÖNETİMİN TEKLİFİNİ REDDETTİ

Sarı-kırmızılı kurmayların oyuncuyla yaptığı fesih görüşmesinde 1 milyon Euro önerdiği ancak 32 yaşındaki futbolcunun bu ücreti kabul etmediği öğrenildi.

Oliveira'nın Galatasaray'dan ayrılmak için yönetimden 2,5 milyon Euro istediği ifade edildi. Yıldız futbolcunun bu isteğinin yönetimde krize neden olduğu da gelen haberler arasında.