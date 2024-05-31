Galatasaray'da ayrılık zamanı! Görüşmeler başladı, hedef İngiltere...

Galatasaray'da şampiyonluktan hemen sonra transfer çalışmaları başladı. Önümüzdeki sezon da bu yıla benzer bir macera geçirmek isteyen sarı-kırmızılılar takımdan ayrılacak oyuncuları listeledi.

TETE İÇİN TEKLİFE CEVAP VERİLDİ

Önümüzdeki sezon takımda yer alması beklenmeyen oyuncuların başında Tete geliyor. Brezilyalı oyuncuyla ilgilenen birçok kulüp olması Galatasaray'ı mutlu ediyor. Sarı-kırmızılılara 6.5 milyon euro teklif geldiği bilinirken, Galatasaray yönetiminin reddedip 10 milyon euro istediği öğrenildi.

ZAHA HAFTAYA İNGİLTERE'DE!

Takımda mutsuz durumda olan Zaha'yı Okan Buruk istemiyor. Premier Lig'e geri dönmek isteyen yıldız oyuncu için West Ham United'la önümüzdeki hafta masaya oturulacak. Zaha için bonservis kolaylığı sağlayacak sarı-kırmızılılar golcü oyuncunun maaşından kurtulmak istiyor.





