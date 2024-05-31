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Galatasaray'da ayrılık zamanı! Görüşmeler başladı, hedef İngiltere...

Emre Şen Emre Şen Mynet Spor Servisi Sorumlusu
31.05.2024 09:50
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Lig şampiyonluğunun ardından hemen çalışmalara başlayan Galatasaray yönetimi takımdan ayrılacak oyuncuları belirledi. Önümüzdeki yıl daha güçlü bir kadro oluşturmak isteyen sarı-kırmızılılar kulüpte mutsuz olan oyuncularla yolları ayıracak.

Galatasaray'da ayrılık zamanı! Görüşmeler başladı, hedef İngiltere...
Wilfried Zaha

Wilfried Zaha

FİL Fildişi Sahili
Yaş: 32 / Pozisyon Forvet
Oynadığı Takım: Galatasaray
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Galatasaray'da şampiyonluktan hemen sonra transfer çalışmaları başladı. Önümüzdeki sezon da bu yıla benzer bir macera geçirmek isteyen sarı-kırmızılılar takımdan ayrılacak oyuncuları listeledi.

TETE İÇİN TEKLİFE CEVAP VERİLDİ

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Önümüzdeki sezon takımda yer alması beklenmeyen oyuncuların başında Tete geliyor. Brezilyalı oyuncuyla ilgilenen birçok kulüp olması Galatasaray'ı mutlu ediyor. Sarı-kırmızılılara 6.5 milyon euro teklif geldiği bilinirken, Galatasaray yönetiminin reddedip 10 milyon euro istediği öğrenildi.

ZAHA HAFTAYA İNGİLTERE'DE!

zaha-hatip

Takımda mutsuz durumda olan Zaha'yı Okan Buruk istemiyor. Premier Lig'e geri dönmek isteyen yıldız oyuncu için West Ham United'la önümüzdeki hafta masaya oturulacak. Zaha için bonservis kolaylığı sağlayacak sarı-kırmızılılar golcü oyuncunun maaşından kurtulmak istiyor.

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galatasaray tete zaha
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