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Galatasaray'da Aytaç Kara, Yeni Malatyaspor yolunda

07.09.2021 16:35 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yeni Malatyaspor, Galatasaray'a bu sezon transfer olan ve ayrılmak isteyen Aytaç Kara için temasa geçti. Tecrübeli oyuncunun eski takımına dönmeye sıcak baktığı öğrenilirken, Fatih Terim'in kadroda düşünmediği Aytaç'ın Yeni Malatyaspor'a transferinin gerçekleşmesine kesin gözüyle bakılıyor.

Galatasaray'da Aytaç Kara, Yeni Malatyaspor yolunda

Transfer sezonunun bitmesine saatler kala Yeni Malatyaspor flaş bir transfere imza atmaya hazırlanıyor.

Bu Sabah Malatya gazetesinde yer alan habere göre; Sarı kırmızılı yönetim, Galatasaray 'dan ayrılmak isteyen Aytaç Kara için temasa geçti.

Tecrübeli oyuncunun eski takımına dönmeye sıcak baktığı öğrenilirken, Fatih Terim'in kadroda düşünmediği Aytaç'ın Yeni Malatyaspor'a transferinin gerçekleşmesine kesin gözüyle bakılıyor.

Abdürrahim Albayrak'ın Fatih Terim'den habersiz transfer ettiği Alpaslan Öztürk ve Aytaç Kara'nın sözleşmelerinin Burak Elmas yönetimi tarafından feshedileceği iddia ediliyor.

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Anahtar Kelimeler:
Galatasaray Futbol Kulübü
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