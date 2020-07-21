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Galatasaray'da Babel kamp kadrosuna dahil edilecek

GALATASARAY HABERLERİ  | 21.07.2020 13:57 | Son Güncelleme

Galatasaray'da Ryan Babel yeni sezon öncesinde kamp kadrosuna dahil edilecek.

Galatasaray'da Babel kamp kadrosuna dahil edilecek

Galatasaray, Ryan Babel'e bir şans daha vermeye karar verdi. Ocak ayında Ajax'a kiralanan Hollandalı yıldızın, yeni sezon öncesinde kamp kadrosuna dahil edileceği belirtildi.

Erken form tutmak için İstanbul’a dönen ve Metin Oktay Tesisleri’nde antrenmana çıkan Hollandalı futbolcunun performansı, kampta teknik heyet tarafından değerlendirilecek.

Monaco'nun, Henry Onyekuru'yu bir sezon daha kiralamaya sıcak bakmamasından dolayı sarı kırmızılıların yeni sezonda sol kanatta Babel'i kullanmayı düşündüğü kaydedildi.

Galatasaray'ın 2019 Temmuz'da bedelsiz olarak kadrosuna kattığı Ryan Babel'in, sarı kırmızılılarla 1+1 yıllık daha kontratı bulunuyor.

33 yaşındaki futbolcu Süper Lig'de sezonun ilk yarısında 15 maçta forma giyerken, 5 gol ve 1 asist üretmişti.

Babel alt yapısından yetiştiği Ajax'ta ise ligin ikinci yarısında sadece 5 maçta şans bulurken, gol ve asist katkısı veremedi. (TRT Spor)

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