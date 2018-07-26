SPOR

Galatasaray'da Bafetimbi Gomis bilmecesi

GALATASARAY HABERLERİ  | 26.07.2018 09:21 | Son Güncelleme

Galatasaray'da ücretine zam talebi kabul edilmediği için kampta mutsuz görünen Gomis'in Sakarya'ya getirilmemesi kafaları karıştırdı.

Galatasaray'da Bafetimbi Gomis bilmecesi

Galatasaray'da Bafetimbi Gomis krizi her geçen gün yeni bir boyut kazanıyor. Ücretine zam talebi kabul edilmediği için kampta mutsuz görünen Fransız forvetin Sakarya'ya getirilmemesi kafaları karıştırdı.

Futbolcunun ağırlarını sebep göstererek kafileye katılmadığı öğrenildi. İki gündür kulüp resmi sitesinden paylaşılan antrenman fotoğraflarında yer verilmeyen tecrübeli oyuncuyla ilgili sorunun tırmanarak devam ettiği öğrenildi.

Sarı-kırmızılı yönetim, futbolcunun menajeri Mendy'ye geçtiğimiz günlerde rest çekerek çıkarılan transfer haberlerinden rahatsızlığını dile getirmişti. Galatasaray ile Gomis arasındaki ipler Fransız futbolcu cephesinde geri adım olmazsa kopabilir. (MİLLİYET)

PARTNERYarışmadan kazandığını buraya yatırdıYarışmadan kazandığını buraya yatırdı
Fatih Terim'den transfer mesajıFatih Terim'den transfer mesajı
Aslan fişi erken çekti!Aslan fişi erken çekti!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Spor Toto Süper Lig gomis Galatasaray

En Çok Okunan Haberler

Yeni askerlik sistemi nasıl olacak? Erdoğan açıklamıştı, detaylar ortaya çıktı

Yeni askerlik sistemi nasıl olacak? Erdoğan açıklamıştı, detaylar ortaya çıktı

Hulusi Akar: Jandarma 2020’den itibaren er alımı yapmayacak

Hulusi Akar: Jandarma 2020’den itibaren er alımı yapmayacak

Fenerbahçe'den bir bomba daha: Martins İndi...

Fenerbahçe'den bir bomba daha: Martins İndi...

Aziz Yıldırım sessizliğini bozdu!

Aziz Yıldırım sessizliğini bozdu!

UEFA, Marsilya'ya ceza yağdırdı

UEFA, Marsilya'ya ceza yağdırdı

Galatasaray, Serdar Gürler'le anlaştı

Galatasaray, Serdar Gürler'le anlaştı

Takım
O
Av
P
Detayları Göster
Okuyucu Yorumları 11 yorum
sen gelirken 3-5 yıllık şunu alacağım diye imza at sonra iyi performans göster zaten bu senin yapman gereken sorada ücrete zam iste eğer gerçekten öyle haber doğru ise Miktir git.
kimse GALATASARAY dan büyük değildir gitsin kimsenin kaprisini çekecek durumda değiliz fazla ilgi sevgi ters tepiyor demek ki AZDIRIN gitsin
gönderin gitsin.
Gol attıktan sonra "para değil" diye işaret yapıyordu.. Şimdi niye böyle yapıyor ki ?
önce arma sonra para gomis
35 ine gelmiş adam 3.5 yerine 4.5 istiyor! dünyanın hiçbiryerinde bu parayı vermezler..bjk den 3 milyon alan gomez şimdi 400 bine oynuyor..gs gerekirse bu adamı yollamalı ve diğerlerine yol yapmasını önlemelidir..
adamı küstürmeyin. bu karakterde oyuncu Türklerde yok.
Kapıyı gösterin arkadaşa eger öyleyse
Yavşaa bak para mı dağıtıyoruz lan burda 1 sene güzel top oynayınca yeni zamlı sözleşme mi imzalan gerekiyor. Süründürcen böyle açları
galatasaray böyle maskaralıklara tahhammül göstermesin hayatında görmediği paraları görünce bi yerleri kalkıyor bunların
defolup gitsin yag tulumu olmus
Diğer Haberler
Karagümrük, Tarık Çamdal'ı istiyor

Karagümrük, Tarık Çamdal'ı istiyor

Galatasaray, Serdar Gürler'le anlaştı

Galatasaray, Serdar Gürler'le anlaştı

Galatasaray'da Bafetimbi Gomis bilmecesi

Galatasaray'da Bafetimbi Gomis bilmecesi

Fatih Terim'den transfer mesajı

Fatih Terim'den transfer mesajı

Aslan fişi erken çekti!

Aslan fişi erken çekti!

Sakaryaspor - Galatasaray | CANLI YAYIN

Sakaryaspor - Galatasaray | CANLI YAYIN

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.