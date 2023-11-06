Galatasaray'da Bakambu bekleneni veremedi, yönetimden yeni karar! Erencan yardımcı geri dönüyor

Galatasaray'ın sezon başında kadrosuna kattığı isimlerden olan Cedric Bakambu, geldiği günden bu yana istenilen performansı bir türlü veremezken Okan Buruk bu isim için alternatiflere yöneldi.

Ara transfer döneminde takımdan ayrılması beklenen Fransız oyuncu için İtalyan basını da geçtiğimiz günlerde mutsuz olduğunu ve takımdan ayrılmak istediğini yazmıştı. Bakambu'nun yerine yeni bir isim arayışlarına girerken sürpriz bir oyuncu gündeme geldi.

ERENCAN GERİ DÖNÜYOR

Galatasaray yönetimi ara transfer döneminde yeni hedef olarak eski oyuncusu Erencan'ı belirledi. Kiralık oynadığı Pendikspor'da kendisini bulan genç golcü son 6 maçta 7 gol attı. Sadece Fenerbahçe'yi boş geçen Erencan, San Marino ile oynanan U-21 milli maçında ise hat-trick yaptı.

OKAN BURUK İSTEYEBİLİR

Okan Buruk'un, Eyüpspor'un oyuncusu olmasına rağmen Galatasaray'ın elinde satın alma maddesi bulunan 21 yaşındaki forveti devre arasında isteyebileceği konuşuluyor.

Bu sezon 9 resmi karşılaşmada oynayan Erencan Yardımcı 9 maçta 3 gol atmayı başardı.





