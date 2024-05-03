Galatasaray'da başkanlık seçimi kızışıyor! Süheyl Batum, Dursun Özbek'e rakip oldu Ünal Aysal'ı resmen açıkladı, listesini bile teslim etti

Trendyol Süper Lig'de şampiyonluğun en büyük adayı olan Galatasaray'da seçim heyecanı da yaşanıyor. Son olarak 11 Haziran 2022 tarihinde gerçekleştirilen Olağanüstü Seçim Genel Kurulu’nda Dursun Özbek, oyların 2208’ini alarak başkan seçilmişti. Yaklaşık 2 yıldır görev yapan Dursun Özbek, Galatasaray Kulübü Yıllık Olağan Bütçe Toplantısı’nda başkanlığa tekrar aday olduğunu açıkladı.

Listesini teslim eden Dursun Özbek'in merakla beklenen listesinde Erden Timur ve son zamanlarda anılan Abdurrahim Albayrak yer almadı.

'GALATASARAY'A HAYIRLI OLSUN'

Listesini teslim eden Başkan Dursun Özbek, ardından basın mensuplarına açıklama yaptı. Başkan Özbek açıklamasında; "Amacımız Galatasaray'ın demokratik çerçevesi içinde çok adaylı bir seçim gerçekleştirmektir. Herkes Galatasaray sevdalısı ve Galatasaray'a daha iyi hizmet vermek için bu yarışa giriyor. Listelerimizi hazırladık ve teslim ettik. Seçim dönemi Galatasaray'a hayırlı olsun. Galatasaray'ı daha güzel taşıması için emek veren herkese teşekkür ediyorum. 2 yıl benimle fedakarca çalışan arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Ayrıca Genel Kurul üyelerine." ifadelerini kullandı.

SÜHEYL BATUM DA ADAY! ÜNAL AYSAL SÜRPRİZİ...

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek'in ardından diğer başkan adayı Süheyl Batum da listesini teslim etti. Batum, seçilmesi halinde sarı-kırmızılı kulübün eski başkanı Ünal Aysal'ın Sportif A.Ş Başkan Vekili olacağını açıkladı.

Batum, "Listemizi teslim ettik. Galatasaray Başkanlığına aday olduk. Galatasaray sadece spor kulübü değildir. Gelenekleriyle, kurumlarıyla, geçmişiyle, değer yargılarıyla çok önemli bir eğitim ve kültür kurumudur. Sayın Alp Yalman ve Sayın Ünal Aysal bizimle birlikte. Alp Yalman, Disiplin Kurulu Başkanı olarak listemizde. Ünal Aysal ise Allah kısmet ederse seçimleri kazandığımız takdirde de Sportif A.Ş'nin başında bizimle birlikte olacaktır" ifadelerini kullandı.

Batum'un yönetim kurulu listesinde şu isimler yer alıyor:

Aytuğ Sakallıoğlu

Ayşen Sarıkan Tanırcan

Aslı Makaracı Başak

Mete İkiz

Suat Sarı

Çetin Soysal

Mustafa Barış Yaşaroğlu

Murat Karaman

Rezan Epözdemir

Cüneyt Öztürk

SÜHEYL BATUM'UN LİSTESİNİ TESLİM ETMESİNİN ARDINDAN BASIN AÇIKLAMASI ŞÖYLE:

"Saygıdeğer Galatasaraylılar, değerli basın mensupları,Galatasaray yalnızca bir spor kulübü olmayıp, kültürel kodları, gelenekleri, sosyalleşme

süreci ve değer yargıları ile aynı zamanda bir eğitim ve kültür kurumudur. Galatasaray demokrasisi ve bağımsızlığı, köklerini, kulübümüzün aydınlanmacı ve Atatürk devrimlerini esas alan tarihsel birikiminden almaktadır. Biz de bugün Galatasaray’ın demokrasisi, geleceği ve itibarı için arkadaşlarımızla birlikte adayız.

Öncelikle; Galatasaray’ımızın efsane başkanlarından Ünal Aysal başkanımız, seçimi kazanmamız halinde, muhteşem bir kadroyla birlikte, futbol şubesini yöneten Sportif A.Ş.’nin başkanlığını hiçbir şart koşmadan kabul edeceğini beyan etmiştir. Kendilerine bu süreçte bize ışık tuttuğu, bu sürecin öncüsü olduğu ve Galatasaray’ın yarınları ve umutları için elini taşın altına soktuğu için şükranlarımı sunuyorum. Ha keza; kulübümüzün kıymetli başkanlarından, değerli büyüğümüz Alp Yalman başkanımız da; disiplin kurulu başkanı olarak görev yapacaktır. Bundan da büyük bir onur duyduk; kendisine de teşekkür ediyoruz.

Galatasaray’ın kurumsal hafızası ve hepimizin Celal Abisi, sayın Celal Açar sicil kurulu başkanımız olacaktır. Kendisine de varlığıyla bize güç kattığı için teşekkürler. Denetim kurulunda ise, Türkiye’nin en kıymetli akademisyenlerinden Prof. Dr. Hakan Üzeltürk olacak. Dernek yönetiminde ve listelerimizde Galatasaraylı kadın ve gençlerin olmasına önem verdik. Sanatta, siyasette olduğu gibi sporda da kadınları ve gençleri önceleyen bir yaklaşımın egemen kılınmasını istiyoruz. Projelerimiz ve kadrolarımız hazır; bunları yakın bir tarihte duyuracağız.

Adaylık gerekçelerimize gelince; takımımız şampiyon olana kadar ilk ve son defa burada basın ve kamuoyu önünde çok kısa bir şekilde paylaşıyoruz. İçinde bulunduğumuz şampiyonluk süreci nedeniyle bu konuda basına ve kamuoyuna başka bir açıklama yapmayacağız. Şampiyonluktan sonra gerekli açıklamaları etraflıca yapacağız. Sayın başkan ve yönetimin; adaylık lansmanına ve projelerine bakıldığında; Kemerburgaz projesi, spor salonu projesi, arsa gayrimenkul fonu kurulması, Colombus projesi, dijital vaatler, e-spor arenası, pilot takım projesi, Galatasaray ar-ge ve taraftar, sadık taraftar projesi, Mecidiyeköy’ün inşası ve teslimi dahil hiçbir taahhüt zamanında,

tam ve gereği gibi yerine getirilmedi. Çok önemli ikinci husus; Florya projesi. Sayın Dursun Özbek’in verdiği, rahmetli Mustafa Cengiz başkanımızın geri aldığı Florya arazisi ile ilgili hayata geçirilecek projenin gelir projeksiyonu Sayın Başkan’ın üyelere verdiği rakamların yaklaşık iki katından fazladır. Yönetim Kurulu Genel Kuruldan bu şekilde yetki aldı: yapılacak ihale süreçleri 4 büyük denetim şirketi tarafından denetlenecek ve canlıyayımlanacaktı.Geldiğimiz noktada sayın Dursun Özbek; Florya’yı yabancı menşeili bir şirkete normal gelir projeksiyonunun yarısından az bir tutara verdiğini, buradan yetmiş milyon dolar peşinat alacağını, bu tutarla bankalar birliğine olan borçları kapatacağını ifade etmiştir. Genel Kurul kararındaki usullere uyulmamış, şeffaflıktan uzaklaşılmış ve bu da bir başarı öyküsü olarak kamuoyuna sunulmaktadır. Genel Kurul iradesinin aksine, Florya arazisinin yabancı menşeili bir şirketepeşkeş çekilmesi kabul edilemez. Galatasaray buradan yüz milyonlarca dolar zarara uğratılacaktır. Biz bu konunun takipçisi olacağız. Galatasaray genel kurul iradesinin aksine; Galatasaray’ı kimse zarara uğratamaz. Galatasaray’ın geleceğini hiç kimse tehlikeye atamaz.

Sayın Dursun Özbek daha önce Riva’yı Galatasaray’ı büyük bir zarara uğratarak Galatasaray’ın geleceğini karartmıştır. Riva’da yaptığını burada yapmasına asla izin vermeyeceğiz ve Galatasaray’ın geleceği için adayız. Galatasaray kültürel kodları ve değerleri ile birlikte Türkiye’nin en büyük sivil toplum örgütüdür. Siyaset kurumuna karşı eşit mesafede olmalıdır. Siyaseten taraf olamaz. Galatasaray başkanlık makamı siyaset üstüdür. Galatasaray başkanı, Galatasaray arması altında, Galatasaray başkanı sıfatıyla siyaseten taraf olamaz. Galatasaray camiasına teşmil edecek şekilde bir adayı destekleyemez. Galatasaray başkanlık makamı, yüzünü siyasetin avuçlarına teslim edemez. Bu görüntü bütün Galatasaray camiasını ziyadesiyle üzmüştür. Galatasaray; “bağımsızlık benim karakterimdir.” diyenlerin takımıdır. Aslan kafese sığmaz.

Galatasaray’da sportif başarılardan daha önemli olan Galatasaray’ın değerleri, bağımsızlığı ve itibaridir. Galatasaray’ın itibari ve bağımsızlığı için adayız. Galatasaray’ın hak ve menfaatlerini gözeten bir anlayışı egemen kılmalıyız. Futbolun en büyük sorunu adalet sorunudur. Ne yazık ki Galatasarayımız TFF kurullarında yeterince etkili ve etkin değildir.Bu durum kabul edilemez. Buna ilişkin evleviyetle gerekli tedbir ve önlemlerin alınması ve Galatasaray’ın öncüsü olduğu bir anlayışın egemen kılınması gerekir. Erden kardeşimiz Galatasaray için son derece önemli hizmetleri olan kıymetli bir kardeşimiz. Erden Timur benim de sık sık görüşüp fikirlerine değer verdiğim, Galatasaray için çok

faydalı bir kardeşimizdir. Bildiğimiz kadarıyla her iki listede ve her iki listenin Sportif A.Ş.’lerinde görev almayacaktır. Kazanmamız halinde Galatasaray Sportif A.Ş.’de arzu ederse birlikte çalışmaktan mutluluk duyarız. Proje ve kadrolarımızı, bir lansman yaparak açıklayacağız. Bu vesileyle seçim sürecinin Sayın Başkan ve yönetimine hayırlı olmasını diliyorum.

Umut ediyorum; Galatasaray değerlerine ve kültürüne yaraşır şekilde demokrasi şöleni tadında bir seçim dönemi geçiririz! Biz Galatasaray’ın değerleri, bağımsızlığı, demokrasisi ve itibarı için adayız. Biz varız birlikte Galatasarayız!

Süheyl Batum

Galatasaray Spor Kulübü Başkan Adayı"





