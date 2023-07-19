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Galatasaray'da beklenmedik ayrılık! Gelen tekliften sonra kulüple konuşup ayrılmak istediğini söyledi

19.07.2023 08:04 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Galatasaray'ın milli yıldızı Yunus Akgün'ün Nantes kulübü talip oldu. Genç oyuncuyu kadrosuna katmak için menajeri aracılığı ile iletişime geçen Nantes kulübü Yunus Akgün'ü de ikna etti ve Galatasaray'dan gelecek haberi beklemeye başladı.

Yunus Akgün

Yunus Akgün

TR Türkiye
Yaş: 23 / Pozisyon Orta Saha
Oynadığı Takım: Galatasaray
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Galatasaray'da beklenmedik bir ayrılık yaşanabilir. Yunus Akgün'e talip olan Nantes kulübü, milli oyuncuyu ikna etti. Yunus Akgün, Galatasaray'ın bu transfere izin vermesi için anlayış istedi.

"RESMİ TEKLİF AŞAMASINA GELEN 5 KULÜP VAR"

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Milli oyuncunun temsilcisi Necdet Ergezen Sports Digitale’ye konuştu. Ergezen yaptığı açıklamada, “Galatasaray ile daha görüşmedim. Kulüple bir şey konuşmadan herhangi bir teklifin kabul edilme ihtimali yok. Resmi teklif aşamasına gelen 5 kulüp var ancak Galatasaray ile birlikte ortak karar alacağız.” ifadelerini kullandı.

YUNUS AKGÜN GİTMEK İSTİYOR

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Avrupa'da forma giymek için takımdan ayrılmak isteyen Yunus Akgün, Galatasaray yönetimiyle konuşarak kendisine yapılan teklifin kabul edilmesini istediğini söylediği ifade edildi.

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