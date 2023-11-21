Galatasaray'da beklenmedik Tete gelişmesi! Yaşanan durum can sıkmaya başladı

Ukrayna ile Rusya arasındaki savaş sebebiyle Galatasaray’ın bonservis bedeli ödemeden aldığı Tete konusunda yeni gelişmeler yaşanıyor. Shakhtar Donetsk'in bu işin peşini bırakmaması sarı-kırmızılıları endişelendirdi.

150 MİLYON EURO TALEP

Shakhtar Donetsk, Galatasaray'dan yüklü miktarda (150 milyon avro) tazminat talep ediyor. Bu işin boyutunun daha da büyüyeceğini anlayan sarı-kırmızılılar gelecek teklifleri kabul etme kararı aldı.

TETE DURUMDAN ETKİLENİYOR

Bu durumun büyümesinden dolayı psikolojik olarak yorulan Tete'yi devre arasında Suudi Arabistan'a gönderme fikri Galatasaray yönetiminde ciddi ciddi konuşulmaya başlandı.





