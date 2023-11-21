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Galatasaray'da beklenmedik Tete gelişmesi! Yaşanan durum can sıkmaya başladı

21.11.2023 15:03 | Son Güncelleme:
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Galatasaray, Shakhtar Donetsk'in açtığı tazminat davası sebebiyle devre arasında Tete için gelen teklifleri değerlendirme kararı aldı.

Tete

Tete

BRE Brezilya
Yaş: 23 / Pozisyon Orta Saha
Oynadığı Takım: Galatasaray
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Ukrayna ile Rusya arasındaki savaş sebebiyle Galatasaray’ın bonservis bedeli ödemeden aldığı Tete konusunda yeni gelişmeler yaşanıyor. Shakhtar Donetsk'in bu işin peşini bırakmaması sarı-kırmızılıları endişelendirdi.

150 MİLYON EURO TALEP

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Shakhtar Donetsk, Galatasaray'dan yüklü miktarda (150 milyon avro) tazminat talep ediyor. Bu işin boyutunun daha da büyüyeceğini anlayan sarı-kırmızılılar gelecek teklifleri kabul etme kararı aldı.

TETE DURUMDAN ETKİLENİYOR

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Bu durumun büyümesinden dolayı psikolojik olarak yorulan Tete'yi devre arasında Suudi Arabistan'a gönderme fikri Galatasaray yönetiminde ciddi ciddi konuşulmaya başlandı.

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galatasaray tete
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