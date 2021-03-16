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Galatasaray'da Belhanda sonrası gönderilecek futbolcular belli oldu

16.03.2021 10:57 | Son Güncelleme:
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Galatasaray'da Belhanda sonrası gönderilecek futbolcular belli oldu

Süper Lig'de bu sezon şampiyonluk yarışını sürdüren Galatasaray bir yandan da gelecek sezon için çalışmalara başladı. Sarı-Kırmızılılarda Younes Belhanda'nın ayrılığı sonrası önümüzdeki sene kadroda düşünülmeyen isimler de belirlendi. İşte detaylar…

Galatasaray'da gelecek sezonun kadrosu için çalışmalar şimdiden başladı.

Süper Lig'de şampiyon olan takımın son kez Şampiyonlar Ligi'ne direkt katılım hakkı elde edeceği sezonda şampiyonluk için tüm şartları zorlayan Galatasaray, her ihtimale karşı takımdaki dengeleri değiştirecek hamleler için hazırlıklarını yapıyor.

Maliyeti yüksek olan oyuncularla yollarını ayırmanın planlarını yapan Cimbom'da gelecek sezonun kadrosunda düşünülmeyen bazı oyuncular için kiralama formülü de masaya yatırıldı.

YOLCULAR BELLİ OLDU

2020-2021 sezonun sona ermesiyle tam 8 futbolcusu ile sözleşmesi sona erecek olan Galatasaray'da kiralanan 4 ismin de sözleşmesi dolacak. Galatasaray'ın yollarını ayırmak istediği futbolcular belli oldu.

RADAMEL FALCAO

Spor Toto Süper Lig'de geçtiğimiz hafta oynanan karşılaşmada 2 gol, Kayserispor maçında ise 1 gol atarak sakatlığı sonrası iyi bir geri dönüş gerçekleştiren Kolombiyalı oyuncu için yaz transfer döneminde gelecek teklifler değerlendirilecek. Uygun bir teklif gelmemesi halinde oyuncu ile yollar ayrılacak.

ŞENER ÖZBAYRAKLI

Süper Lig'de Bursaspor ve Fenerbahçe gibi takımlarda forma giyen deneyimli futbolcunun sezon sonunda bitecek olan sözleşmesi için yenilememe kararı alındı. Haziran ayı başında Şener'in Galatasaray'daki kariyeri sona erecek.

MARTIN LINNES

Şener Özbayraklı'nın ardından aynı bölgede forma giyen Martin Linnes ile de sezon sonu yollar ayrılacak. De Andre Yedlin'i sağ bekte oynatacak olan Terim, sözleşmesi bitecek Linnes ile yeniden masaya oturmayı düşünmüyor.

JIMMY DURMAZ

2019-2020 sezonu öncesinda Galatasaray'a imza atan futbolcu, sezon başında Süper Lig'e yeni katılan İstanbul ekibi Fatih Karagümrük'e kiralanmıştı. Sarı-kırmızılılarla 1 yıl daha sözleşmesi bulunan tecrübeli isim, gelecek sezonun planlamasında yer almıyor.

JESSE SEKIDIKA

2020 yılının ilk aylarında Eskişehirspor'dan Galatasaray'a transfer olan 24 yaşındaki Nijeryalı futbolcu, devre arasında Konyaspor'a kiralanmıştı. Genç oyuncu gelecek sezonun planlarında yer almıyor ve Konyaspor'dan döndükten sonra yeniden kiralanması bekleniyor.

MARCELO SARACCHI

Geçtiğimiz sezonun ortasında Almanya Bundesliga ekiplerinden RB Leipzig'ten kiralanan futbolcunun sözleşmesi sezon sonunda bitiyor. Yaşadığı sakatlıklarla sık sık takımdan uzak kalan futbolcu için kararını veren Terim, oyuncunun bonservis bedelinin de yüksek olması sebebiyle Saracchi ile devam etmeme kararı aldı.

LEIPZIG, SARACCHI İÇİN 4 MİLYON EURO İSTİYOR

Öte yandan Alman ekibinin Marcelo Saracchi'yi kadrosunda düşünmediği öğrenildi. Teknik direktör Nagelsmann'ın planları içerisinde yer almayan 22 yaşındaki oyuncu için Leipzig'in 4 milyon euroluk bir bonservis bedelini kabul etmeye hazır olduğu belirlendi.

(Sporx)

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Okuyucu Yorumları 2 yorum
fenerasyon sağolsun ne kadar çöp varsa topluyor.Yolladığımız topçular açıkta kalmaz.Serdar aziz tolga ciğerci sinan gümüş vs.
Bakın benim öngörüm şu ; 1-Şampiyon Beşiktaş olacak, 2- Fatih Terim Beşiktaş'ın şampiyon olması kesinleşmeye başlayınca yenilgiler almaya başlayacak (Futbolcular demoralize olacak), 3- Fatih Terim istifa edece veya gönderilecek, 4- Son 3 yılda yaptığı transferleri sıradan bir hocaya verseniz 3 tane GS çıkarır, elindeki kadroyu yönetemeyecek kadar demode oldu TERİM ! 5- Erol BULUT gönderilmeli, Volkan DEMİREL ve Emre BeLÖZOğlu derhal kulüpten uzaklaştırılmalı, Erol Bulut yerine Alman ekolünden bir hoca veya disiplinli bir hoca getirilmeli. 6- Hakem camiasında DERİN GS var.

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