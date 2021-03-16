Galatasaray'da Belhanda sonrası gönderilecek futbolcular belli oldu

Galatasaray'da gelecek sezonun kadrosu için çalışmalar şimdiden başladı.

Süper Lig'de şampiyon olan takımın son kez Şampiyonlar Ligi'ne direkt katılım hakkı elde edeceği sezonda şampiyonluk için tüm şartları zorlayan Galatasaray, her ihtimale karşı takımdaki dengeleri değiştirecek hamleler için hazırlıklarını yapıyor.

Maliyeti yüksek olan oyuncularla yollarını ayırmanın planlarını yapan Cimbom'da gelecek sezonun kadrosunda düşünülmeyen bazı oyuncular için kiralama formülü de masaya yatırıldı.

YOLCULAR BELLİ OLDU

2020-2021 sezonun sona ermesiyle tam 8 futbolcusu ile sözleşmesi sona erecek olan Galatasaray'da kiralanan 4 ismin de sözleşmesi dolacak. Galatasaray'ın yollarını ayırmak istediği futbolcular belli oldu.

RADAMEL FALCAO

Spor Toto Süper Lig'de geçtiğimiz hafta oynanan karşılaşmada 2 gol, Kayserispor maçında ise 1 gol atarak sakatlığı sonrası iyi bir geri dönüş gerçekleştiren Kolombiyalı oyuncu için yaz transfer döneminde gelecek teklifler değerlendirilecek. Uygun bir teklif gelmemesi halinde oyuncu ile yollar ayrılacak.