Galatasaray'da Beşiktaş derbisinde flaş sakatlık! Son dönemlerin formda ismi sahayı terketmek zorunda kaldı...

Galatasaray-Beşiktaş karşılaşmasının henüz 19.dakikasında şok bir sakatlık oldu. Sarı kırmızılıların formda oyuncusu Wilfried Singo sağ kanatta depar yaptığı sırada adelesini tuttu ve oyundan çıktı.

Galatasaray'da Beşiktaş derbisinde flaş sakatlık! Son dönemlerin formda ismi sahayı terketmek zorunda kaldı...
Burak Kavuncu
Wilfried Singo

Wilfried Singo

FİL Fildişi Sahili
Yaş: 25 / Pozisyon Defans
Oynadığı Takım: Galatasaray
Süper Lig’in 8.haftası dev bir derbiye sahne oluyor. Galatasaray Rams Park’da Beşiktaş’la karşılaşırken, maçın henüz 19.dakiksında flaş bir sakatlık yaşandı.

YENİ TRANSFER SAKATLANDI!

Galatasaray da Beşiktaş derbisinde flaş sakatlık! Son dönemlerin formda ismi sahayı terketmek zorunda kaldı... 1

Galatasaray’ın sezon başında Monaco’dan transfer ettiği Wifried Singo sağ kanattan hızlı bir şekilde depar attığı sırada arka adelesini tuttu ve kendini yere bıraktı. Yıldız oyuncunun son dönemdeki formda görüntüsü taraftarları derinden üzdü.

DEĞİŞİKLİK GELDİ!

Galatasaray da Beşiktaş derbisinde flaş sakatlık! Son dönemlerin formda ismi sahayı terketmek zorunda kaldı... 2

Galatasaray’da sağ bek olarak performans gösteren Wilfried Singo’nun yerine oyuna Macar oyuncu Roland Sallai dahil oldu.

20:00 İY
Galatasaray Galatasaray
0 - 1
Beşiktaş Beşiktaş

Derbide tansiyon yükseldi! Galatasaray 10 kişi kaldı, ortalık karıştıDerbide tansiyon yükseldi! Galatasaray 10 kişi kaldı, ortalık karıştı
Güvenlik güçleri harekete geçti! Galatasaray taraftarından toplandıGüvenlik güçleri harekete geçti! Galatasaray taraftarından toplandı
