Galatasaray'da Beşiktaş derbisinde flaş sakatlık! Son dönemlerin formda ismi sahayı terketmek zorunda kaldı...

Süper Lig’in 8.haftası dev bir derbiye sahne oluyor. Galatasaray Rams Park’da Beşiktaş’la karşılaşırken, maçın henüz 19.dakiksında flaş bir sakatlık yaşandı.

YENİ TRANSFER SAKATLANDI!

Galatasaray’ın sezon başında Monaco’dan transfer ettiği Wifried Singo sağ kanattan hızlı bir şekilde depar attığı sırada arka adelesini tuttu ve kendini yere bıraktı. Yıldız oyuncunun son dönemdeki formda görüntüsü taraftarları derinden üzdü.

DEĞİŞİKLİK GELDİ!

Galatasaray’da sağ bek olarak performans gösteren Wilfried Singo’nun yerine oyuna Macar oyuncu Roland Sallai dahil oldu.