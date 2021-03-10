Galatasaray'da bir ayrılık daha! Martin Linnes'in bileti kesildi

Süper Lig'in 29. haftasında oynadığı Sivasspor maçında 2 puan kaybeden Galatasaray'da taşlar yerinden oynuyor. İşte Fatih Terim'in son dakika kararları...

LUYINDAMA & YEDLIN DÖNÜYOR

Ankaragücü ve Sivasspor'a 5 puan kaybeden Galatasaray bu 2 maçta kalesinde 4 gole engel olamadı. Kayseri deplasmanında savunma değişecek.Sarı-Kırmızılılar'da Christian Luyindama stopere, DeAndre Yedlin de sağ beke dönecek.Fatih Terim artık ceza ya da sakatlık olmadığı sürece Muslera'nın önünde Yedlin-Luyindama-Marcao-Saracchi dörtlüsüne görev verecek.

MOSTAFA MOHAMED DÖNÜYOR

Kayserispor maçı hazırlıkları yarın başlayacak olan Galatasaray'da Mostafa Mohamed'in cezası sona erdi. Emre Taşdemir'in maça yetiştirilmesi planlanıyor.

LINNES, GALATASARAY KARİYERİNİ BİTİRDİ

Bu arada Sivasspor maçında yenen iki golde de hatası olan Martin Linnes hem formasını kaybetti hem de Galatasaray kariyerini bitirdi.Sezon sonuna kadar Yedlin'in yedeği olacak Linnes'e yönetim de yeni sözleşme önermeyecek. Norveçli sağ bek sezon sonunda da ülkesine geri dönecek.Martin Linnes 2016 yılında Molde'den 2 milyon Euro bonservis bedeliyle transfer edilmişti.29 yaşındaki sağ bek oyuncusu, Galatasaray kariyerinde oynadığı 144 maçta 5 gol, 17 asistlik bir performans sergiledi.