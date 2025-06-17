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Galatasaray'da bir ayrılık daha! Okan Buruk biletini kesti, İstanbul ekibine transfer oluyor

Galatasaray'da yeni sezon öncesi forma şansı bulamayan oyuncularla yollar ayrılacak. Okan Buruk'un kadroda düşünmediği isimleri tek tek gönderme kararı alan sarı-kırmızılı yönetim bu işleme Kerem Demirbay ile başlayacak.

Galatasaray'da bir ayrılık daha! Okan Buruk biletini kesti, İstanbul ekibine transfer oluyor
Emre Şen
Kerem Demirbay

Kerem Demirbay

ALM Almanya
Yaş: 32 / Pozisyon Orta Saha
Oynadığı Takım: Galatasaray
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Galatasaray'da istediği forma şansını bulamayan Kerem Demirbay, bir diğer İstanbul ekibi Eyüpspor'a imza atmak üzere. Okan Buruk'un forma şansı vermediği Kerem Demirbay, Eyüpspor'un teklifini kabul etme kararı aldı.

EYÜPSPOR'DAN KEREM DEMİRBAY'A HAMLESİ

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Arda Turan'ın ayrılığı sonrası göreve başlayan Selçuk Şahin, Galatasaray'dan Kerem Demirbay'ın transfer edilmesini istedi. Sarı-kırmızılıların kadroda düşünmemesini fırsat bilen Selçuk Şahin, Kerem Demirbay ile temas kurdu.

İSTANBUL'DA YAŞAMAYA DEVAM ETMEK İSTİYOR

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Ailesiyle birlikte İstanbul'da yaşamaya devam etmek isteyen Kerem Demirbay, Eyüpspor'dan gelen teklifi kabul etme kararı aldı. Geçtiğimiz sezon 34 maçta görev yapan Kerem, 3 asistlik performans gösterdi.

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Anahtar Kelimeler:
Eyüpspor Kerem Demirbay galatasaray
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