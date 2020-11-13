Galatasaray'da bir futbolcunun testi pozitif

Sarı-kırmızılıların resmi internet sitesinden konuyla ilgili yapılan açıklamada, "Ülkesinde milli takımıyla kampta olan bir oyuncumuzun, orada yapılan Covid 19 PCR testi pozitif çıkmıştır. Milli takım sağlık heyeti ile kulübümüz sağlık heyeti, oyuncumuzun gerekli sağlık protokolünü uygulamaya başlamıştır" denildi.
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