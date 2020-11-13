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Galatasaray'da bir futbolcunun testi pozitif

GALATASARAY HABERLERİ  | 13.11.2020 14:12 | Son Güncelleme

Galatasaray, ülkesinin milli takımıyla kampta olan bir futbolcusunun Covid 19 testinin pozitif çıktığını açıkladı.

Galatasaray'da bir futbolcunun testi pozitif

Sarı-kırmızılıların resmi internet sitesinden konuyla ilgili yapılan açıklamada, "Ülkesinde milli takımıyla kampta olan bir oyuncumuzun, orada yapılan Covid 19 PCR testi pozitif çıkmıştır. Milli takım sağlık heyeti ile kulübümüz sağlık heyeti, oyuncumuzun gerekli sağlık protokolünü uygulamaya başlamıştır" denildi.

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