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Galatasaray'da büyük bir şok yaşanıyor! Yeni transfer Fredrik Midtsjö, Trabzonspor derbisinde yok

18.08.2022 22:26 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Galatasaray'ın yeni transferinden moralleri bir hayli bozan sakatlık haberi geldi. Sarı-kırmızılılar yaptığı açıklamada Fredrik Midtsjö'nün 2-3 hafta sahalardan uzak kalacağı ifade edildi. Fredrik Midtsjö, 2 hafta sonra oynanacak Trabzonspor derbisinde forma giyemeyecek.

Galatasaray'da büyük bir şok yaşanıyor! Yeni transfer Fredrik Midtsjö, Trabzonspor derbisinde yok
Fredrik Midtsjö

Fredrik Midtsjö

NOR Norveç
Yaş: 29 / Pozisyon Orta Saha
Oynadığı Takım: Galatasaray
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Galatasaray'da büyük bir şok yaşanıyor. Okan Buruk'un orta saha mevkisi için ''kesin alınsın'' direktifiyle transfer ettirdiği Fredrik Midtsjö'den kötü haber geldi. Yeni transfer Fredrik Midtsjö, 2-3 hafta sahalarda uzak kalacak.

TRABZONSPOR DERBİSİNDE YOK

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Galatasaray, Fredrik Midtsjö'nün sol arka alt adalesinde 2. derece zorlanma ve kanama tespit edildiğini açıkladı. Fredrik Midtsjö, Ümraniyespor ve Trabzonspor maçlarında forma giyemeyecek.

İşte Galatasaray'dan yapılan açıklama:

"Sol arka alt adale grubunda ağrı hisseden Fredrik Midtsjö'nün bugün yapılan MR tetkiklerinde 2. derece zorlanma ve kanama tespit edilmiş olup tedavisine başlanmıştır. "

Midtjsö'nün Ümraniyespor, Trabzonspor ve Gaziantep FK maçlarında oynayamayacağı, Kasımpaşa maçına ise yetişmesinin beklendiği öğrenildi.


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Anahtar Kelimeler:
galatasaray Fredrik Midtsjö
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