Galatasaray'da büyük bir şok yaşanıyor! Yeni transfer Fredrik Midtsjö, Trabzonspor derbisinde yok

Galatasaray'da büyük bir şok yaşanıyor. Okan Buruk'un orta saha mevkisi için ''kesin alınsın'' direktifiyle transfer ettirdiği Fredrik Midtsjö'den kötü haber geldi. Yeni transfer Fredrik Midtsjö, 2-3 hafta sahalarda uzak kalacak.

TRABZONSPOR DERBİSİNDE YOK

Galatasaray, Fredrik Midtsjö'nün sol arka alt adalesinde 2. derece zorlanma ve kanama tespit edildiğini açıkladı. Fredrik Midtsjö, Ümraniyespor ve Trabzonspor maçlarında forma giyemeyecek.

İşte Galatasaray'dan yapılan açıklama:

"Sol arka alt adale grubunda ağrı hisseden Fredrik Midtsjö'nün bugün yapılan MR tetkiklerinde 2. derece zorlanma ve kanama tespit edilmiş olup tedavisine başlanmıştır. "

Midtjsö'nün Ümraniyespor, Trabzonspor ve Gaziantep FK maçlarında oynayamayacağı, Kasımpaşa maçına ise yetişmesinin beklendiği öğrenildi.



