Galatasaray'da büyük Emre Kılınç sevinci

Emre Kılınç, Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim’i haklı çıkardı. İrfan Can Kahveci transferinde Başakşehir’le yapılan görüşmelerde adı pazarlık masasına gelen yetenekli futbolcuyu Terim, takas olarak vermeyi reddetmiş ve böylece Emre takımda kalmıştı.

FATİH TERİM OYUNCUSUNA GÜVENDİ

Galatasaray’da tartışıldığı bir dönemde oyuncusuna güvenen Fatih Terim, bunun karşılığını son dönemde almaya başladı. Türk Telekom’da oynanan Antalyaspor maçında gördüğü kırmızı kartın ardından iki maç ceza alan Emre Kılınç’ın tekrar on bire dönüşü zaman aldı.

FEGHOULI'NİN SAKATLIĞI KADERİ DEĞİŞTİRDİ

26 yaşındaki futbolcu, Konya ve Gençlerbirliği maçlarında forma giyemezken Beşiktaş derbisinde de 11 dakika şans bulabildi. Türk Telekom’daki Denizli maçında da Emre Kılınç sonradan oyuna girip 7 dakika forma giyerken, Yeni Malatya deplasmanında Feghouli’nin sakatlanması kaderini değiştirdi. Emre o maçta 26. dakikada oyuna dahil olurken performansıyla tekrar hocasının gözüne girdi.

İLK 11 YOLU TEKRAR AÇILDI

Bu maçtan sonra da Emre Kılınç’a ilk on bir yolu tekrar açıldı. Fenerbahçe maçında Muhammed’e asisti yapan Emre, yine çok kritik öneme sahip Alanya deplasmanında da galibiyet golünü attı.