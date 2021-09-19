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Galatasaray'da Cicaldau için transfer teklifi!

19.09.2021 16:38 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Galatasaray'ın sezon başında Romen Ligi takımlarından U.Craiova’dan transfer ettiği Alexandru Cicaldau ile ilgili önemli bir gelişme yaşandı. 24 yaşındaki oyuncunun menajeri İoan Becali, Galatasaray Yönetimi’ne flaş bir teklifte bulundu.

Galatasaray'da Cicaldau için transfer teklifi!

Galatasaray 'ın sezon başında Romen Ligi takımlarından U.Craiova'dan transfer ettiği Alexandru Cicaldau ile ilgili önemli bir gelişme yaşandı. 24 yaşındaki oyuncunun menajeri İoan Becali, G.Saray Yönetimi'ne flaş bir teklifte bulundu.

DEVLER ONU TAKİP EDİYOR

Rumen menajerin Sarı-Kırmızılı Yönetimle yaptığı görüşmede, "İsterseniz sezon sonu Cicaldau'yu 15 milyon Euro'ya satabilirim. Önemli kulüplerin radarında" dedi.

6.5 MİLYON EURO'YA ALINDI

Galatasaray yaz transfer döneminde Cicaldau'yu U.Craiova'dan 6.5 milyon Euro bonservis bedeliyle transfer etmişti. Yıldız oyuncu Süper Lig 'de 4 maçta 2 gol attı.

TERİM ONDAN MEMNUN

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, genç yıldız Cicaldau'nun performansından çok memnun.


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Anahtar Kelimeler:
Galatasaray Futbol Kulübü
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