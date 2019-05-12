Galatasaray'da çifte kupa hesapları

Galatasaray Futbol Takımı, önündeki 1 haftalık süreçte çıkacağı 2 kritik müsabaka sonrasında iki kupa birden kaldırmanın hesaplarını yapıyor. Galatasaray, önündeki ilk final maçına Ziraat Türkiye Kupası'nda çıkacak. Türkiye Kupası'nda 17 kez ile en fazla şampiyon olan takım konumundaki sarı-kırmızılılar, tarihinde 23. kez final müsabakasında mücadele edecek. Galatasaray, 15 Mayıs Çarşamba günü Sivas'taki Yeni 4 Eylül Stadı'nda son kupa şampiyonu Akhisarspor ile karşılaşacak. Sarı-kırmızılı takım, Süper Lig'e veda eden Ege temsilcisini yenerek sezonun ilk kupasını kaldırmaya çalışacak.

MEDİPOL BAŞAKŞEHİR İLE LİG FİNALİ

Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'de şampiyonluk yarışına girdiği Medipol Başakşehir ile kritik bir maç oynayacak. Süper Lig'de 31. haftadaki Beşiktaş derbisini kazanarak liderliği devralan sarı-kırmızılı ekip, sezonun büyük bölümünü lider götüren Medipol Başakşehir ile 33. haftada karşı karşıya gelecek. Sarı-kırmızılı ekip, 19 Mayıs Pazar günü ağırlayacağı Medipol Başakşehir'i yenmesi durumunda, lig son hafta müsabakaları öncesi şampiyonluğunu ilan edecek.