Galatasaray'da Cristiano Ronaldo çılgınlığı! Ortalık inim inim inledi...

Galatasaray'ın kadrosuna kattığı futbolcular Lucas Torreira ve Dries Mertens, İstanbul'a geldi. Gece geç saatlerde gelmelerine rağmen havalimanına akın eden sarı-kırmızılı taraftarlar ortalığı yaktı geçti.
Galatasaraylı taraftarlar, yıldız oyuncuların gelişini internetten takip etti. Milano'dan Brüksel'e geçen, oradan da İstanbul'a gelen özel uçağı internet sitesi üzerinden canlı takip eden taraftar sayısı, 123 bine kadar ulaştı.
Mertens ve Torreira'yı bekleyen Galatasaray taraftarları tezühürat yaparken Atatürk Havalimanı "Taraftar çıldırdı Ronaldo'yu istiyor" sloganlarıyla inim inim inledi.
10]
Okuyucu Yorumları 0 yorum