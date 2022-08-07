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Galatasaray'da Cristiano Ronaldo çılgınlığı! Ortalık inim inim inledi...

07.08.2022 15:03 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Galatasaray'ın yeni transferleri Lucas Torreira ve Mertens dün gece saatlerinde İstanbul'a indi. İki yıldızı karşılamak için havalimanına akın atan binlerce Galatasaray taraftarı Ronaldo için tezahüratlarda bulundu.

Galatasaray'da Cristiano Ronaldo çılgınlığı! Ortalık inim inim inledi...
Cristiano Ronaldo

Cristiano Ronaldo

POR Portekiz
Yaş: 37 / Pozisyon Forvet
Oynadığı Takım: Manchester United
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Galatasaray'ın kadrosuna kattığı futbolcular Lucas Torreira ve Dries Mertens, İstanbul'a geldi. Gece geç saatlerde gelmelerine rağmen havalimanına akın eden sarı-kırmızılı taraftarlar ortalığı yaktı geçti.

UÇAĞI 120 BİN KİŞİ TAKİP ETTİ

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Galatasaraylı taraftarlar, yıldız oyuncuların gelişini internetten takip etti. Milano'dan Brüksel'e geçen, oradan da İstanbul'a gelen özel uçağı internet sitesi üzerinden canlı takip eden taraftar sayısı, 123 bine kadar ulaştı.

CRISTIANO RONALDO SESLERİ

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Mertens ve Torreira'yı bekleyen Galatasaray taraftarları tezühürat yaparken Atatürk Havalimanı "Taraftar çıldırdı Ronaldo'yu istiyor" sloganlarıyla inim inim inledi.


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Galatasaray'dan yılın bombası! Cristiano Ronaldo...Galatasaray'dan yılın bombası! Cristiano Ronaldo...
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Cristiano Ronaldo galatasaray
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