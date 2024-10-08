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Galatasaray'da da çalışmıştı! Hollanda efsanesi Johan Neeskens 73 yaşında hayatını kaybetti

Berker İşleyen Berker İşleyen Mynet Spor Editörü
08.10.2024 07:37
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Daha önce Galatasaray'da teknik direktörlük görevi yapan Frank Rijkaard'ın yardımcılığını yapan 73 yaşındaki Hollanda efsanesi Johan Neeskens hayatını kaybetti. İşte detaylar...

Galatasaray'da da çalışmıştı! Hollanda efsanesi Johan Neeskens 73 yaşında hayatını kaybetti

Süper Lig'de 2009-2010 yılları arasında Galatasaray'da antrenörlük yapan Hollanda efsanesi Johan Neeskens 73 yaşında hayatını kaybetti.

RİJKAARD İLE BERABER ÇALIŞTI

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Sarı-Kırmızılılar'da Frank Rijkaard’ın Galatasaray’da yardımcı antrenörü olarak görev alan Neeskens, futbol dünyasında derin izler bırakan bir kariyere sahipti.

JOHAN NEESKENS KİMDİR?

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Heemstede doğumlu olan Neeskens, futbol kariyerine Hollanda’nın RCH takımında başladı ve iki sezon sonra Ajax’a transfer olarak büyük bir çıkış yaptı. Ajax formasıyla 4 sezonda 124 maçta 33 gol atan Neeskens, 1974 yılında Barcelona’ya transfer oldu. Burada 5 sezonda 140 maça çıkarak 35 gol kaydeden Neeskens, takım arkadaşı Johan Cruyff ile birlikte Hollanda futbolunun efsaneleri arasında yer aldı.

1979 yılında New York Cosmos’a transfer olan Neeskens, kariyerinin son yıllarını ABD ve Avrupa’daki çeşitli kulüplerde geçirdi ve 40 yaşına kadar aktif futbol hayatına devam etti.

Futbol dünyasının önemli isimlerinden biri olarak tarihe geçen Johan Neeskens, Galatasaray’daki kısa süreli kariyeriyle de Türk futbolseverlerin hafızasında yer edinmişti.

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