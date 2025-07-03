Galatasaray'da da forma giymişti! Aytaç Kara'nın yeni adresi Amedspor oldu

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Amed Sportif Faaliyetler, daha önce Süper Lig'de Galatasaray, Trabzonspor, Göztepe gibi takımlarda da forma giyen ve 2022 yılından bu yana Kasımpaşa'da olan tecrübeli orta saha oyuncusu Aytaç Kara ile prensip anlaşmasına varıldığını açıkladı.

RESMİ AÇIKLAMA GELDİ

Kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Aytaç Kara ile prensip anlaşmasına varıldığı belirtilerek, "Kulübümüz, Süper Lig tecrübesine sahip başarılı orta saha oyuncusu Aytaç Kara ile 2025–2026 ve 2026–2027 sezonlarını kapsayan prensip anlaşmasına varmıştır." ifadesine yer verildi.

Açıklamada, Aytaç Kara'nın resmi sözleşmeyi 4 Temmuz Cuma günü İstanbul'da imzalayacağı ve ardından Erzurum kampına katılacağı aktarıldı.