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Galatasaray'da deprem! Kovuldular

09.11.2021 17:15 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sarı-Kırmızılılar'ın tesisinde kıyım yaşandı. 1 personel kovuldu, 3 personel emekli edildi. Kaptan Arda'nın çok sevdiği Taşkın Çakmaklı da ayrılanlar arasında.

Galatasaray'da deprem! Kovuldular
Arda Turan

Arda Turan

TR Türkiye
Yaş: 34 / Pozisyon Orta Saha
Oynadığı Takım: Galatasaray
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Galatasaray'da dikkat çeken bir olay meydana gelen. İlk olarak eski Galatasaray muhabirlerinden Harun Muslu'nun gündeme taşıdığı konu kulüp kaynaklarından doğrulandı. UEFA Kupası'nın kazanıldığı dönemde Florya'da görev yapan, 20 yılı aşkın süredir de kulüpte çalışan çaycı Vahit Sezgin'in yanı sıra garsonlardan Fatih Büyükataman ve Mehmet ismindeki çalışan emekli edildi.

KARARDAN MEMNUN OLMADILAR

Ajansspor'un haberine göre; Bu isimlerin tazminatları ve hak edişleri konusunda yönetici Ural Aküzüm görüşmeleri yaptı ve orta yol bulundu. Her ne kadar iyi veda mesajları verilse de 3 ismin de bu karardan çok mutlu olmadıkları söyleniyor.

ATİNA SEYAHATİ KRİZİ

10 yılı aşkın süredir kulüpte görev yapan, idari işlerden sorumlu Taşkın Çakmaklı tazminatsız şekilde kovuldu. Kaptan Arda Turan'ın çok değer verdiği öğrenilen Çakmaklı'nın çıkarılmaması için çok uğraşmasına rağmen engel olamadığı öğrenildi. Çakmaklı'nın Atina seyahatinde çıkan problemlerden de sorumlu tutulduğu ileri sürülüyor. Ve işine son verilmesinden kaynaklı son derece üzgün olduğu belirtiliyor.

UEFA FİNALİNDE YER ALMIŞTI

Fatih Terim'in de emeklerinden dolayı büyük değer verdi Vahit Akman, Terim tarafından 2000'deki UEFA Kupası finaline takımla birlikte götürülmüştü. Akman sarı kırmızılı kulübün bir çok tarihi başarısına tanıklık eden bir kaç isimden biriydi.


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Anahtar Kelimeler:
Galatasaray Futbol Kulübü Arda Turan
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