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Galatasaray'da deprem! Yunus Akgün'ün son talebi yönetimi şoke etti

10.11.2022 11:58 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Galatasaray yönetimi, Yunus Akgün'ün yeni sözleşme için istediği zam talebini reddetti. Bu olayın ardından mutsuz olan Yunus Akgün devre arasında ayrılmayı kafasına koydu. Son haftalarda formasını kaybeden genç oyuncu, hem ilk 11'de oynayabileceği hem de para kazanabileceği bir takım bulması için menajerine talimat verdi.

Galatasaray'da deprem! Yunus Akgün'ün son talebi yönetimi şoke etti
Yunus Akgün

Yunus Akgün

TR Türkiye
Yaş: 22 / Pozisyon Orta Saha
Oynadığı Takım: Galatasaray
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Galatasaray'da Yunus Akgün depremi yaşanıyor. Kerem Aktürkoğlu ile iyi bir ikili olması hayal edilen genç oyuncu devre arasında takımdan ayrılmayı kafasına koydu. Yaşanan son gelişmenin ardından yönetimi şoke eden Yunus Akgün menajerine talimat bile verdi.

ZAM YAPIN DEDİ, REDDEDİLİNCE...

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Galatasaray yönetiminden zamlı yeni sözleşme isteyen Yunus Akgün'ün talebi reddedilince ilginç bir tepki gösterdi. Zam yapılmadığı için takımdan ayrılmayı kafasına koyan Yunus Akgün, menajerine talimat bile verdi. Galatasaray yönetiminin bu konuda büyük şaşkınlık yaşadığı öğrenilirken nasıl bir karar alınacağı merak konusu oldu.


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Yunus Akgün galatasaray

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