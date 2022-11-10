Galatasaray'da deprem! Yunus Akgün'ün son talebi yönetimi şoke etti

Galatasaray'da Yunus Akgün depremi yaşanıyor. Kerem Aktürkoğlu ile iyi bir ikili olması hayal edilen genç oyuncu devre arasında takımdan ayrılmayı kafasına koydu. Yaşanan son gelişmenin ardından yönetimi şoke eden Yunus Akgün menajerine talimat bile verdi.

ZAM YAPIN DEDİ, REDDEDİLİNCE...

Galatasaray yönetiminden zamlı yeni sözleşme isteyen Yunus Akgün'ün talebi reddedilince ilginç bir tepki gösterdi. Zam yapılmadığı için takımdan ayrılmayı kafasına koyan Yunus Akgün, menajerine talimat bile verdi. Galatasaray yönetiminin bu konuda büyük şaşkınlık yaşadığı öğrenilirken nasıl bir karar alınacağı merak konusu oldu.



