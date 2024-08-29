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Galatasaray'da Derrick Köhn'e süpriz talip! 48 saat içerisinden takımdan gönderiliyor...

Yağızcan Yaver Yağızcan Yaver Spor Editörü
29.08.2024 20:26
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Galatasaray'ın geçen sezon devre arası kadrosuna kattığı Alman sol bek Derrick Köhn'e ülkesinin takımlarından Werder Bremen'in talip olduğu iddia edildi. İşte detaylar...

Galatasaray'da Derrick Köhn'e süpriz talip! 48 saat içerisinden takımdan gönderiliyor...
Derrick Köhn

Derrick Köhn

ALM Almanya
Yaş: 25 / Pozisyon Defans
Oynadığı Takım: Galatasaray
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Galatasaray'ın geçtiğimiz sezonunun şubat ayından Hannover'den renklerine bağladığı Derrick Köhn'e ülkesinden talip çıktı.

Bundesliga ekiplerinden Werder Bremen'in 25 yaşındaki sol bek ile ilgilendiği ileri sürüldü.

GÖRÜŞMELERE BAŞLANILDI

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Sky Sport'un haberine göre; Köhn'ü kiralık olarak kadrosuna katmak isteyen Alman takımı, görüşmelere başladı.

SON 48 SAAT

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Bu transferin resmiyet kazanabilmesi içinse 48 saatten az bir süre kaldı. Almanya'nın da dahil olduğu Avrupa'nın birçok önemli liginde transfer dönemi 30 Ağustos saat 23:59'da sona erecek.

2 YIL SÖZLEŞMESİ VAR

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25 yaşındaki futbolcunun Galatasaray ile 2026 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor. Galatasaray'da 19 maça çıkan Derrick Köhn 1 gol atarken, 2 kez de asist yaptı.

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transfer galatasaray
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