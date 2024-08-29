Galatasaray'da Derrick Köhn'e süpriz talip! 48 saat içerisinden takımdan gönderiliyor...

Galatasaray'ın geçtiğimiz sezonunun şubat ayından Hannover'den renklerine bağladığı Derrick Köhn'e ülkesinden talip çıktı.

Bundesliga ekiplerinden Werder Bremen'in 25 yaşındaki sol bek ile ilgilendiği ileri sürüldü.

GÖRÜŞMELERE BAŞLANILDI

Sky Sport'un haberine göre; Köhn'ü kiralık olarak kadrosuna katmak isteyen Alman takımı, görüşmelere başladı.

SON 48 SAAT

Bu transferin resmiyet kazanabilmesi içinse 48 saatten az bir süre kaldı. Almanya'nın da dahil olduğu Avrupa'nın birçok önemli liginde transfer dönemi 30 Ağustos saat 23:59'da sona erecek.

2 YIL SÖZLEŞMESİ VAR

25 yaşındaki futbolcunun Galatasaray ile 2026 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor. Galatasaray'da 19 maça çıkan Derrick Köhn 1 gol atarken, 2 kez de asist yaptı.