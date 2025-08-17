SPOR

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Galatasaray

Galatasaray'da Derrick Köhn için sıcak gelişme yaşanıyor! Alman sol bekin transferi için Werder Bremen ile fark 1 milyon euro...

Süper Lig devi Galatasaray’da ayrılıklar devam ediyor. Sarı kırmızılılarda Derrick Köhn için Werder Bremen ile anlaşmada sona gelindi.

Galatasaray'da Derrick Köhn için sıcak gelişme yaşanıyor! Alman sol bekin transferi için Werder Bremen ile fark 1 milyon euro...
Burak Kavuncu
Derrick Köhn

Derrick Köhn

ALM Almanya
Yaş: 26 / Pozisyon Defans
Tüm İstatistikler İçin Tıklayın

Galatasaray’da gönderilecek oyuncular konusunda hareketlilik devam ediyor. Sarı kırmızılılar Kerem Demirbay, Frankowski ve Morata’nın ardından Köhn ile de yollarını ayırmaya hazırlanıyor.

FARK 1 MİLYON EURO!

Galatasaray da Derrick Köhn için sıcak gelişme yaşanıyor! Alman sol bekin transferi için Werder Bremen ile fark 1 milyon euro... 1

Galatasaray sol bek oyuncusu için Alman kulübünden 5 milyon euro talep ederken, Werder Bremen’in 4 milyon euro teklif ettiği ve aradaki 1 milyon euroluk farkın kısa süre içerisinde çözüleceği bildirildi.

RUSYA’DAN DA İSTENMİŞTİ

Galatasaray da Derrick Köhn için sıcak gelişme yaşanıyor! Alman sol bekin transferi için Werder Bremen ile fark 1 milyon euro... 2

Alman sol bek bir süre önce Rusya ekibi Spartak Moskova’nın listesine girmişti. Ancak Köhn’ün kariyerine Almanya’da devam etmek istediği öğrenildi.

Canlı Skor

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Uğurcan Çakır bombası! Anlaşmada sona gelindiUğurcan Çakır bombası! Anlaşmada sona gelindi
Altay Bayındır'dan kritik hata! Arsenal öne geçti...Altay Bayındır'dan kritik hata! Arsenal öne geçti...
Anahtar Kelimeler:
transfer SV Werder Bremen Spartak Moscow son dakika galatasaray Derrick Köhn
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
İddialar sonrası AK Parti'de 'Mücahit Birinci' hareketliliği

İddialar sonrası AK Parti'de 'Mücahit Birinci' hareketliliği

Antalya'da eski eş dehşet saçtı! 1'i ağır 2 yaralı

Antalya'da eski eş dehşet saçtı! 1'i ağır 2 yaralı

Altay Bayındır'dan kritik hata! Arsenal öne geçti...

Altay Bayındır'dan kritik hata! Arsenal öne geçti...

Didier Drogba Okan Buruk'un favorisini aradı!

Didier Drogba Okan Buruk'un favorisini aradı!

Volkan Demirel Mourinho'yu topa tuttu!

Volkan Demirel Mourinho'yu topa tuttu!

Tümer Metin'den çok konuşulacak Talisca iddiası!

Tümer Metin'den çok konuşulacak Talisca iddiası!

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.