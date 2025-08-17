Galatasaray'da Derrick Köhn için sıcak gelişme yaşanıyor! Alman sol bekin transferi için Werder Bremen ile fark 1 milyon euro...

Galatasaray’da gönderilecek oyuncular konusunda hareketlilik devam ediyor. Sarı kırmızılılar Kerem Demirbay, Frankowski ve Morata’nın ardından Köhn ile de yollarını ayırmaya hazırlanıyor.
Galatasaray sol bek oyuncusu için Alman kulübünden 5 milyon euro talep ederken, Werder Bremen’in 4 milyon euro teklif ettiği ve aradaki 1 milyon euroluk farkın kısa süre içerisinde çözüleceği bildirildi.
Alman sol bek bir süre önce Rusya ekibi Spartak Moskova’nın listesine girmişti. Ancak Köhn’ün kariyerine Almanya’da devam etmek istediği öğrenildi.
Okuyucu Yorumları 0 yorum