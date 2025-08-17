Galatasaray'da Derrick Köhn için sıcak gelişme yaşanıyor! Alman sol bekin transferi için Werder Bremen ile fark 1 milyon euro...

Galatasaray’da gönderilecek oyuncular konusunda hareketlilik devam ediyor. Sarı kırmızılılar Kerem Demirbay, Frankowski ve Morata’nın ardından Köhn ile de yollarını ayırmaya hazırlanıyor.

FARK 1 MİLYON EURO!

Galatasaray sol bek oyuncusu için Alman kulübünden 5 milyon euro talep ederken, Werder Bremen’in 4 milyon euro teklif ettiği ve aradaki 1 milyon euroluk farkın kısa süre içerisinde çözüleceği bildirildi.

RUSYA’DAN DA İSTENMİŞTİ

Alman sol bek bir süre önce Rusya ekibi Spartak Moskova’nın listesine girmişti. Ancak Köhn’ün kariyerine Almanya’da devam etmek istediği öğrenildi.