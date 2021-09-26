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Galatasaray'da dev toplantı! "Yüksek İstişare Kurulu"

26.09.2021 10:18 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Başkan Burak Elmas'ın 'Yüksek İstişare Kurulu' adını verdiği ekibi bir araya geliyor. Eski başkanlar, ikinci başkanlar ile eski ve yeni divan başkanları toplantıda buluşuyor.

Galatasaray'da dev toplantı! "Yüksek İstişare Kurulu"

Galatasaray'ı, eski başkanlar, ikinci başkanlar, eski ve yeni divan başkanları masaya yatırıyor. Sarı-kırmızılı kulüpte Başkan Burak Elmas, adını "Yüksek İstişare Kurulu" koyduğu ekibi bir araya getiriyor.

Milliyet Gazetesi'nin haberine göre; Başkan Elmas, katılımcılara bir davet mektubu göndererek 13 Ekim'de Yüksek İstişare Kurulu'nun toplanacağını bildirdi. Bu toplantı Mustafa Cengiz döneminde pandemi gerekçe gösterilip gerçekleşmeyen iki mali kongrenin yapılacağı 16-17 Ekim tarihlerinden önce olacak.

Böylece hem bu konuyla ilgili fikir alışverişi yapılacak hem de Başkan Burak Elmas genel kuruldan almak istediği yetkililerle ilgili bilgilendirme yapacak. Sarı-kırmızılı kulüpte transfer döneminde ödenen yüksek bonservisler ve yapılan KAP bildirimlerinde bonuslar içeren detaylara yer verilmemesi üyelerin tepkisini çekiyor. Özellikle eski başkan ve yöneticilerin bu konuda artan eleştirileri gündeme Elmas ve ekibine "şeffaflık" uyarısı yapacağı belirtiliyor.

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Fatih Terim Galatasaray Futbol Kulübü
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