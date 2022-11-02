Galatasaray'da devre arası bombası! Moussa Dembele'nin menajeri ile görüşme gerçekleştirildi

Sezon başında büyük umutlarla transfer edilen fakat performansından memnun kalınmayan Seferovic'in Galatasaray kariyeri yakında noktalanacak. Devre arasında yolların ayrılması planlanan yıldız oyuncu yerine gelecek isim şimdiden belli oldu.

HAZİRAN'DA SÖZLEŞMESİ BİTİYOR

Fransa Ligue 1 ekiplerinden Lyon'da görev alan Moussa Dembele'nin kontratı haziran ayında bitiyor. Bunu fırsat bilen sarı-kırmızılı yöneticiler yıldız oyuncunun menajeriyle bir görüşme gerçekleştirdi. Galatasaray taraftarı bu ismi duyunca ''gelirse forma satışları patlar'' şeklinde yorumlar yaptı.



