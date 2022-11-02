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Galatasaray'da devre arası bombası! Moussa Dembele'nin menajeri ile görüşme gerçekleştirildi

02.11.2022 10:49 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Galatasaray'da performansından memnun kalınmayan Seferovic yerine yeni bir golcü geliyor. Devre arasında takviye yapmaya hazırlanan sarı-kırmızılılarda düğmeye basıldı. Taraftarın çok heyecanlandığı bu isim karşısında Galatasaray yönetimi menajeriyle görüşme sağladı.

Galatasaray'da devre arası bombası! Moussa Dembele'nin menajeri ile görüşme gerçekleştirildi
Moussa Dembele

Moussa Dembele

FRA Fransa
Yaş: 26 / Pozisyon Forvet
Oynadığı Takım: Olympique Lyon
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Sezon başında büyük umutlarla transfer edilen fakat performansından memnun kalınmayan Seferovic'in Galatasaray kariyeri yakında noktalanacak. Devre arasında yolların ayrılması planlanan yıldız oyuncu yerine gelecek isim şimdiden belli oldu.

HAZİRAN'DA SÖZLEŞMESİ BİTİYOR

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Fransa Ligue 1 ekiplerinden Lyon'da görev alan Moussa Dembele'nin kontratı haziran ayında bitiyor. Bunu fırsat bilen sarı-kırmızılı yöneticiler yıldız oyuncunun menajeriyle bir görüşme gerçekleştirdi. Galatasaray taraftarı bu ismi duyunca ''gelirse forma satışları patlar'' şeklinde yorumlar yaptı.


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Moussa Dembele seferovic galatasaray sezon ekipleri

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