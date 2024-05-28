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  4. Galatasaray'da Dursun Özbek'in ilk hamlesi Okan Buruk! İmzalar atılıyor... 2 yıllık sözleşme

Galatasaray'da Dursun Özbek'in ilk hamlesi Okan Buruk! İmzalar atılıyor... 2 yıllık sözleşme

Berker İşleyen Berker İşleyen Mynet Spor Editörü
28.05.2024 08:51
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Galatasaray'da geçtiğimiz günlerde yapılan seçimli genel kurulda tekrar başkan seçilen Dursun Özbek'in ilk hamlesi belli oldu. Özbek, başarılı teknik adam Okan Buruk'un yeni sözleşmesini önüne koymaya hazırlanıyor. İşte detaylar...

Galatasaray'da Dursun Özbek'in ilk hamlesi Okan Buruk! İmzalar atılıyor... 2 yıllık sözleşme

Galatasaray'da geçtiğimiz günlerde yapılan seçimli genel kurulda rekor oyla (3343) 3. kez başkan seçilen Dursun Özbek'in ilk hamlesi belli oldu.

Özbek, altyapısından yetiştiği Galatasaray ile tarihi zaferlere imza atan ve 6 Süper Lig, 1 UEFA Kupası, 1 UEFA Süper Kupası kazanan Okan Buruk ile yeni bir sözleşmeye imza atmaya hazırlanırken sözleşmenin detayları da belli oldu.

İKİ YILLIK YENİ SÖZLEŞME

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Bu sezon ücreti 18 milyon TL'den 30 milyon TL'ye çıkartılan tecrübeli hocayla iki yıllık yeni sözleşme imzalanacak.

MAYIS 2026'YA KADAR DEVAM

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Başarılı teknik adamın yeni ücreti 50 milyon TL seviyesine yaklaşacak. Mayıs 2026'ya kadar seçilen Dursun Özbek başkanlığındaki yönetim, görev süresi boyunca Okan Buruk'la çalışacak.

"BAŞKA BİR YERİ DÜŞÜNMEDİM"

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Okan Buruk, Konyaspor maçının ardından yeni sözleşme için, "Ben tabii ki Galatasaray'ın bir parçasıyım, Galatasaray benim parçam. Ben buradan başka yerde çalışmayı düşünmedim. Bir şampiyonluk daha hayal ediyorum. Başkanımız, yöneticilerimiz sözleşmeyi yenileyelim dediler hep, ben lig bitsin dedim. Ben Galatasaray'a hizmet etmek için yanan biriyim. Galatasaray teknik direktörlüğü benim ve oğlum için iyi. Oğlumun mutluluğu çok değerli. Köprücük kemiği kırıldı, nazar ondan çıktı. Yeni bir sözleşme, yeni bir sayfa inşallah hepimiz için. Şimdi sevineceğiz, sonra tekrardan yeni sezona hazırlanmaya başlayacağız." demişti.

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Dursun Özbek'ten ilk hamle! 2 yıllık sözleşme... İmzalar atılıyor

Dursun Özbek'ten ilk hamle! 2 yıllık sözleşme... İmzalar atılıyor

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