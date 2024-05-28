Galatasaray'da Dursun Özbek'in ilk hamlesi Okan Buruk! İmzalar atılıyor... 2 yıllık sözleşme

Galatasaray'da geçtiğimiz günlerde yapılan seçimli genel kurulda rekor oyla (3343) 3. kez başkan seçilen Dursun Özbek'in ilk hamlesi belli oldu.

Özbek, altyapısından yetiştiği Galatasaray ile tarihi zaferlere imza atan ve 6 Süper Lig, 1 UEFA Kupası, 1 UEFA Süper Kupası kazanan Okan Buruk ile yeni bir sözleşmeye imza atmaya hazırlanırken sözleşmenin detayları da belli oldu.

İKİ YILLIK YENİ SÖZLEŞME

Bu sezon ücreti 18 milyon TL'den 30 milyon TL'ye çıkartılan tecrübeli hocayla iki yıllık yeni sözleşme imzalanacak.

MAYIS 2026'YA KADAR DEVAM

Başarılı teknik adamın yeni ücreti 50 milyon TL seviyesine yaklaşacak. Mayıs 2026'ya kadar seçilen Dursun Özbek başkanlığındaki yönetim, görev süresi boyunca Okan Buruk'la çalışacak.

"BAŞKA BİR YERİ DÜŞÜNMEDİM"

Okan Buruk, Konyaspor maçının ardından yeni sözleşme için, "Ben tabii ki Galatasaray'ın bir parçasıyım, Galatasaray benim parçam. Ben buradan başka yerde çalışmayı düşünmedim. Bir şampiyonluk daha hayal ediyorum. Başkanımız, yöneticilerimiz sözleşmeyi yenileyelim dediler hep, ben lig bitsin dedim. Ben Galatasaray'a hizmet etmek için yanan biriyim. Galatasaray teknik direktörlüğü benim ve oğlum için iyi. Oğlumun mutluluğu çok değerli. Köprücük kemiği kırıldı, nazar ondan çıktı. Yeni bir sözleşme, yeni bir sayfa inşallah hepimiz için. Şimdi sevineceğiz, sonra tekrardan yeni sezona hazırlanmaya başlayacağız." demişti.





