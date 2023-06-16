Galatasaray'da Erden Timur'dan TFF'ye Lale Orta tepkisi! ''Görevde kalması durumunda TFF’ye gerekli tavrımızı gösteririz''

343 Digital YouTube kanalına konuk olan Erden Timur, TFF’deki seçimlerin ardından mevcut MHK Başkanı Lale Orta’nın görevde kalması durumunda TFF’ye gerekli tavrı göstereceklerini belirterek “Lale Hanım geldikten sonra doğru bir yönetim sergilenmedi. Birçok kulüp de şikayetlerini dile getirdi. Biz de yanlışlar, eksikler olduğunu belirttik. Yönetim yeni seçildikten sonra burada geçmişte yapılan yanlışları düzelteceğini düşünüyoruz. Kurulları da yeniden ele alacaklarını düşünüyoruz. Dolayısıyla Lale Orta’nın görevde kalması durumunda TFF’ye gerekli tavrımızı gösteririz” diye konuştu.

“HER GALATASARAY TARAFTARI BAŞKAN OLMAK İSTER”

Dursun Özbek’in ‘Erden Timur, başkanlığı emanet edebileceğim birisi’ sözlerinin hatırlatılması üzerine Timur, “Başkanımız kendisine sorulan soruya cevap verdi, ‘Kader’ diye. Haklı olarak imtina gösterdi. Başkanımız teveccüh gösteriyor, projelerin devamlılığı için diye konuşuyor. Galatasaray’da yönetimler içerisinden başkan çıkma kültürü vardır. Dursun Başkanımızın liderliğindeki yönetim içerisinde de başkanlık yapacak birçok insan var. Her Galatasaray taraftarı başkan veya yönetici olmak ister. Başkanımıza çok teşekkür ediyorum, herkesi bir araya getirdi, birleştirdi. Çok büyük saygı duyuyorum. Dursun Özbek ile baba oğul ilişkimiz olması mutlu ve motive ediyor. Zorluklara göğüs geriyoruz” dedi.

“AMACIMIZ GALATASARAY’A 100 YIL HİZMET EDECEK BİR FON OLUŞTURMAK”

‘En çok güvendiğiniz, en dahil olduğunuz proje hangisi’ sorusuna Timur, “Herkesin farklı sorumlulukları var. Herkes farklı projelerle ilgileniyor. Ben Florya, Kemerburgaz, Mecidiyeköy, Galatasaray Adası’nın yapımı gibi projelerle, Galatasaray’ın yeniden yapılanması, dijital vizyon gibi projelerle ilgileniyorum. En önemli projemiz, tüm gelirleri konsolide edip borçlarımızı ödedikten sonra oluşturacağımız fon. Ana paraya dokundurmadan sadece getirisini kullanılabilir hale getireceğiz. Bunu da alt fonlara böldük. Galatasaray’a 100 yıl hizmet edecek bir fonu oluşturmak, Galatasaray’ı mali bağımsızlığına kavuşturmak. Altyapı fonu, varlık kazandırma fonu, Galatasaray gelecek fonu, amatör branşlar fonunu oluşturuyoruz” yanıtını verdi.

“TRANSFER DÖNEMİNDE 3-4 SAAT UYUYABİLİYORUM”

Abdülkerim Bardakçı transferinde Abdülkerim’in menajeri Uğur Avadan ile Levent’teki ofisi yerine Bebeköy’de görüşmesiyle ilgili soruyu Timur, “Levent’te bir merkez ofisim var, bir de Bebeköy’de farklı bir yerim var. İlk kez transfer yapıyordum, böyle bir tecrübem de yoktu. Yıllarca ‘Transferde son anda oyuncu gidiyor, menajer gidiyor’ gibi şeyler duyduğumuz için, Levent’teki ofiste görüşsek, çıkıp asansörden gidebilir diye düşündüm. Bebeköy’de ise çıkışa arabayla 3-4 dakikada çıkabiliyor. Ama dediğim gibi amacım, bir telefon gelse gitmek isterse gitme süreci uzun olsun ki gitmesin diye ikna etmekti” şeklinde cevapladı.

Erden Timur konuşmasının devamında transfer döneminde günde sadece 3-4 saat uyuyabildiğini açıklayarak “Transfer döneminde bazen 3 saat, bazen 4 saat uyuyabiliyorum. Ortalama 4 saat uyuyorum. Bazen devriliyorum, koltukta uyuyakalıyorum. Tabii geçen sene böyleydi. Çok dar bir zamanda çok fazla transfer yapmamız gerekiyordu” diye konuştu.

Timur, ‘Icardi uykularınızı kaçıracaktır diye düşünüyorum’ sözüne karşılık olarak “İnşallah kaçırmaz” yanıtını verdi.

“HİÇ ALAKAMIZ OLMAYAN BİR SÜRÜ OYUNCU VAR”

Transferde adı çıkan birçok ismi yalanlayan ve bu isimlerin menajerler aracılığıyla ortaya atıldığını belirten Timur “Alakasız olan birçok isim konuşuluyor. Hiç görüşmediğimiz, görüşmeyi bile düşünmediğimiz. Bunlar belki de menajerler vasıtasıyla iletiliyor. Muhtemelen başka takımlara transfer olacak futbolcuların piyasasını yükseltmek için yapılıyor. Her birisini düzeltmeye çalışsak vaktimiz kalmaz hiçbir şeye. Hiç alakamız olmayan bir sürü oyuncu var. Tsimikas, Di Maria, Blas, Dzeko, Becao, Wendell, Lukaku, Adama Nagalo, Naby Keita, Lucas Hernandez gibi gibi. Böyle alakamızın olmadığı bir sürü isim var. Talisca ile de şu ana kadar bir ilgimiz olmadı. Bu saydığım oyuncularla hiçbir görüşme yapmadık” ifadelerini kullandı.



