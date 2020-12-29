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Galatasaray'da Erkek Basketbol Takımı'na Mısırlı pivot

GALATASARAY HABERLERİ  | 29.12.2020 14:04 | Son Güncelleme

Galatasaray Erkek Basketbol Takımı, Mısırlı pivot Assem Marei'yi transfer ettiğini açıkladı.

Galatasaray'da Erkek Basketbol Takımı'na Mısırlı pivot

Galatasaray Erkek Basketbol Takımı, 28 yaşındaki Mısırlı oyuncu transfer çalışmaları kapsamında Assem Marei'ı renklerine bağladığını açıkladı. Anlaşma sezon sonunda bir opsiyon da içeriyor.

İşte yapılan resmi açıklama...

"28 yaşındaki Mısırlı oyuncu 2.06 m boyunda ve pivot pozisyonunda forma giyiyor. 6 Haziran 1992'de Gize/Mısır'da dünyaya gelen Assem Marei, Mısır'da bir basketbol efsanesi olan babası Ahmed Marei'nin teşvikleriyle sekiz yaşında basketbola başladı. Daha çok küçük yaşlardan itibaren ülkesinin alt yaş kategorilerini domine eden Assem, henüz 16 yaşında ülkesinin A milli takım düzeyine çıktı.

2011'de basketbola başladığı kulüp olan Zamalek'ten ayrılarak Amerika'da kolej kariyerine Minnesota State'te başladı. 2015'ta mezun olduktan sonra Avrupa'daki ilk profesyonel deneyimini Litvanya takımlarından Siauliai'de edindi. 2016'dan itibaren kariyeri Avrupa'da yükselişe geçen oyuncu iki sezon Almanya ekiplerinden Medi Bayreuth'ta forma giydi. Bayreuth'taki ikinci sezonunda 12.2 sayı, 6.7 ribaund, 1.3 asist ve 1.2 top çalma istatistikleri yakaladı. 2018-19 sezonunda ülkemizin takımlarından Pınar Karşıyaka ile sözleşme imzaladı. Basketbol Süper Ligi'nde çıktığı 28 maçta 17.9 sayı, 9.9 ribaund, 1.8 asist ve 1 top çalma istatistikleri tutturdu. 2019-20 sezonunda Almanya'ya dönerek Brose Bamberg forması giyen oyuncu son olarak bu sezon Fransa Pro A'da Metropolitans 92 forması giyiyordu. Fransız ekibiyle çıktığı 6 lig maçında 9.8 sayı ve 5.8 ribaund ortalamalarıyla oynayan Mısırlı pivot takımının EuroCup'ta oynadığı Brescia maçında 24 sayı, 15 ribaund ve 37 verimlilik puanı üreterek haftanın MVP'si ödülünü kazandı.

Çember altındaki bitirici kabiliyetleri ve ribaund'lar konusundaki etkinliğiyle tanınan Assem Marei sezonun geri kalanında formamızı giyecek. Oyuncumuza hoş geldin der, sağlık ve başarı dolu bir sezon dileriz."

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