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Galatasaray'da eski başkan yardımcısı Rezan Epözdemir'den Işıtan Gün'e sert tepki! "Bu eril dil kabul edilemez"

15.01.2022 18:15 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Galatasaray'da Işıtan Gün'ün ortaya çıkan skandal paylaşımlarına tepkiler gelmeye devam ediyor. Son olarak sarı-kırmızılılarda eski başkan yardımcısı Rezan Epözdemir sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Yıllardır mücadele ettiğimiz kadını ötekileştiren ve kadına karşı şiddeti meşrulaştıran bu eril dil kabul edilemez. Bu alanda yıllardır hukuki mücadele veren bir hukukçu olarak, bu patolojik bakış açısını en hafif tabiriyle kınıyorum." ifadelerini kullandı.

Galatasaray'da eski başkan yardımcısı Rezan Epözdemir'den Işıtan Gün'e sert tepki! "Bu eril dil kabul edilemez"

Galatasaray'da Fatih Terim'in görevine son verilmesinde payı olduğu düşünülen yönetici Işıtan Gün, sarı-kırmızılı taraftarların hedefi haline gelmişti. Gün'ün sosyal medyada yaptığı bel altı paylaşımlarının ortaya çıkması sonrası ise sarı-kırmızılı camia ayağa kalktı. Gün'e son olarak eski başkan yardımcısı Rezan Epözdemir sert tepki gösterdi.

"KADINA KARŞI ŞİDDETİ MEŞRULAŞTIRAN BU ERİL DİL KABUL EDİLEMEZ"

Rezan Epözdemir sosyal medyadan yaptığı açıklamada, "Galatasaray yalnızca bir spor kulübü değil, müktesebatı ve değerleri ile Türkiye'nin en saygın ve kıymetli eğitim ve kültür kurumlarından biridir. Yıllardır mücadele ettiğimiz kadını ötekileştiren ve kadına karşı şiddeti meşrulaştıran bu eril dil kabul edilemez. Bu alanda yıllardır hukuki mücadele veren bir hukukçu olarak, bu patolojik bakış açısını en hafif tabiriyle kınıyorum." dedi.

rezan rezan

Işıtan Gün'ün paylaşımı:

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Anahtar Kelimeler:
Galatasaray Futbol Kulübü
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