Galatasaray'da Eyüpspor karşılaşmasında sahaya çıkacak golcü oyuncunun kim olacağı belli oluyor! Barış Alper Yılmaz kararı...

Galatasaray’da teknik direktör Okan Buruk, gelecek hafta Süper Lig’de Eyüpspor karşısında Victor Osimhen’in yerine kimi oynatacağını belirledi. Yıldız oyuncunun Milli arada Ruanda maçında sakatlanması moralleri bozarken, oyuncunun durumunun MR çekilmesinden sonra belli olacağı aktarıldı.

BARIŞ’A GÖREV VERECEK!

Eyüpspor karşılaşmasında Osimhen’in yerine Barış Alper Yılmaz’a görev vermesi beklenen deneyimli teknik adamın, takımın yıldız ismi Icardi’yi de yedekte bekleteceği öğrenildi. Fazla kiloları olduğu iddia edilen Arjantinli yıldızın süreleri azar zar arttırılarak Şampiyonlar Ligi’ne hazırlanması bekleniyor.

OSIMHEN’E MR ÇEKİLECEK

Süper Lig devi Galatasaray, Victor Osimhen’i hızla İstanbul'a getirmek için özel uçak tahsis etti. Yapılacak MR kontrolleri sonrası Osimhen'in sahalara dönüş süreci belirlenecek.