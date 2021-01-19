SPOR
  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Galatasaray
  4. Galatasaray'da Falcao transferinde flaş gelişme!

Galatasaray'da Falcao transferinde flaş gelişme!

GALATASARAY HABERLERİ  | 19.01.2021 19:14 | Son Güncelleme

Galatasaray'da son dakika transfer haberi... Sarı kırmızılılar uzun süredir Kolombiyalı golcü Radamel Falcao ile yollarını ayırmak istersen, kendisine talip olduğu bilinen David Beckham'ın, son anda bu operasyondan vazgeçtiği ifade edilmişti. İspanyol basını, Falcao ile ilgili yazdığı haberde yıldız golcünün o kulüple görüşmelere başladığını yazdı! İşte detaylar...

Galatasaray'da Falcao transferinde flaş gelişme!

Galatasaray'da Radamel Falcao için müjdeli haber... İspanyol basınında yer alan bilgilere göre Kolombiyalı futbolcu transfer görüşmelerinde bulunuyor.

Sarı kırmızılı kulübün uzun süredir yollarını ayırmak istediği Kolombiyalı golcünün şu sıralar Arjantin kulübü River Plate ile görüştüğü ifade edildi.

Öte yandan Falcao ve menajerinin River Plate sportif direktörü Francescoli ile bir dizi toplantı yaptığı ve orta yolda buluşmak istediği aktarıldı. Gelen son bilgilere göre anlaşmanın tamamlandığı öğrenildi.

İrfan Can Kahveci'nin babasından Galatasaray açıklaması!İrfan Can Kahveci'nin babasından Galatasaray açıklaması!

OCAK AYINDA İŞ BİTECEK

Haberin detaylarında yer verilen bilgilere göre Falcao transferinin ocak ayında tamamlanmasının planlandığı kaydedildi.

0x0-flas-falcao-gelismesi-transfer-gorusmeleri-basladi-1611070501445

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Ünlü oyuncudan çok konuşulan paylaşım! Beğeni yağdı Ünlü oyuncudan çok konuşulan paylaşım! Beğeni yağdı
Diagne, PFDK'ya sevk edildi!Diagne, PFDK'ya sevk edildi!
Efsane ismin hayatına dair tüm merak edilenlerEfsane ismin hayatına dair tüm merak edilenler
YORUMLARI GÖR ( 0 )
En Çok Okunan Haberler
Çok önemli gelişme: Aşının etkinlik oranı yüzde 100
Çok önemli gelişme: Aşının etkinlik oranı yüzde 100
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan flaş reform mesajı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan flaş reform mesajı
Ali Akman ile 4 yıllık anlaşma sağladı
Ali Akman ile 4 yıllık anlaşma sağladı
Süper Lig ekibinde teknik adamla yollar ayrıldı
Süper Lig ekibinde teknik adamla yollar ayrıldı
Oranlar güncellendi! İşte ligin favorisi...
Oranlar güncellendi! İşte ligin favorisi...
Süper Lig devinden Sörloth bombası
Süper Lig devinden Sörloth bombası
Takım
O
Av
P
Detayları Göster
İlginizi Çekebilir
Arkadaşı için yapmıştı şimdi günde 2 bin adet üretiyor!
Arkadaşı için yapmıştı şimdi günde 2 bin adet üretiyor!
Fenerbahçe'nin yeni transferi İstanbul'da
Fenerbahçe'nin yeni transferi İstanbul'da
Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor
Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor
Survivor Barış Özbek rekor kırıyor!
Survivor Barış Özbek rekor kırıyor!
Fenerbahçe'den transferi resmen açıkladı!
Fenerbahçe'den transferi resmen açıkladı!
Galatasaray'dan sahte transfer yaptılar! Ortalık karıştı...
Galatasaray'dan sahte transfer yaptılar! Ortalık karıştı...
Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Galatasaray'da Falcao transferinde flaş gelişme!
Falcao'nun transferini resmen duyurdular!
Galatasaray'dan son dakika Omar açıklaması
Galatasaray'dan son dakika Omar açıklaması!
Galatasaray'da Diagne, PFDK'ya sevk edildi!
Diagne, PFDK'ya sevk edildi!
İrfan Can Kahveci'nin babasından Galatasaray açıklaması!
İrfan Can Kahveci'nin babasından Galatasaray açıklaması!
Millonarios'un sahibi Serpa: Her gün Falcao hayali kuruyorum
Her gün Falcao hayali kuruyorum
G.Saraylı Elabdellaoui, mayıs ayına kadar hastanede kalacak
Elabdellaoui, mayıs ayına kadar hastanede kalacak
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.