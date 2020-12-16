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Galatasaray'da Fatih Karagümrük hazırlıkları başladı

GALATASARAY HABERLERİ  | 16.12.2020 16:10 | Son Güncelleme

Galatasaray, Süper Lig’in 13. haftasında cuma günü Fatih Karagümrük ile deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarına yaptığı antrenmanla başladı. Sarı-kırmızılılarda Saracchi takımla birlikte çalıştı.

Galatasaray'da Fatih Karagümrük hazırlıkları başladı

Galatasaray, Karagümrük maçının hazırlıklarına başladı. Florya Metin Oktay Tesisleri’ndeki antrenmanda, dün akşamki Ziraat Türkiye Kupası’ndaki Darıca Gençlerbirliği karşılaşmasında tam süre alan oyuncular yenilenme çalışması yaptı.

Diğer oyuncular ise antrenmana ısınma hareketleri ile başladı. Antrenmanın ana bölümünde hedefsiz ve hedefli pozisyon oyunları üzerinde duruldu. İdman, yenilenme koşusu ve soğuma hareketlerinin ardından tamamlandı.

Sarı-kırmızılılarda Marcelo Saracchi antrenmanda takımla birlikte çalışmalara katıldı. Ryan Babel ve Radamel Falcao, kondisyonerler eşliğinde saha çalışması yaptı.

Galatasaray, Fatih Karagümrük maçının hazırlıklarını yarın saat 17.30’da Florya Metin Oktay Tesisleri’nde yapacağı antrenmanla tamamlayacak.

KAYNAK: DHA
FOTOĞRAF: DHA

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