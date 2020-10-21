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Galatasaray'da Fatih Öztürk'ün bileti kesiliyor!

GALATASARAY HABERLERİ  | 21.10.2020 17:10 | Son Güncelleme

Galatasaray’da Fatih Öztürk’ün son 3 resmi maçta yediği hatalı goller, “yabancı yedek kaleci lüks” tezini adeta çürüttü. Erzurum maçında kale Okan Kocuk’a teslim edilecek.

Galatasaray'da Fatih Öztürk'ün bileti kesiliyor!

Galatasaray kalede büyük risk aldı ve bedeli ağır oldu.Muslera’nın ağır sakatlığı sonrası yeni sezonda kaleyi 33 yaşındaki Fatih Öztürk’e emanet eden Cim-Bom’da Alanya maçından sonra gündemin 1 numaralı maddesi kaleci oldu. Muslera’nın, ocak ayında sahalara dönecek olmasından dolayı yabancı bir “yedek kaleci”yi lüks bulan Teknik Direktör Fatih Terim, Uruguaylı eldiven dönene kadar yerli ve tecrübeli bir eldiven istemişti. Bu çerçevede Kasımpaşa’dan ayrılan Fatih Öztürk’e kale teslim edildi. Fatih sezona iyi başladı ama erken tartışılan bir isim haline geldi.

MUSLERA'YI ARATTI

Uzaktan yediği goller, yan toplardaki zaafları ve topu oyuna sokmadaki eksileri daha 5. hafta sonunda Muslera’yı arattı. Gaziantep maçında Andre’den uzaktan gol yiyen Fatih topu izlemiş ama bu durum güzel futbol ve galibiyete gölge düşürmemişti.

HATA ÜZERİNE HATA

Rangers maçında yapılan ortaya yükselmeyen ve adeta gole davetiye çıkaran Fatih Öztürk, Kasımpaşa maçında Yusuf Erdoğan’ın uzaktan çektiği şutta da çaresiz kalmıştı. Alanya maçında ise Babacar’ın frikiğinde hatalı şekilde duran Fatih Öztürk son dakikada Davidson’un dokunuşuna da müdahalede bulunamadı. Fatih'in bu kötü performansına çok sinirlenen tecrübeli çalıştırıcı, tecrübeli kaleciyi kadro dışı bırakmayı düşünüyor.

OKAN'A DÖNECEK

Muslera’nın sakatlığından sonra geçen sezonun sonunda kaleye geçen ama yediği goller ile eleştirilen Okan Koçuk tekrar kaleye geçmeye hazırlanıyor. Fatih’in yediği hatalı goller yüzünden genç eldivene dönme kararı alan Terim bu hafta Erzurum deplasmanında değişime imza atacak.


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